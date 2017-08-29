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15:11 (мск), источник: Om1.ru

В Омске построили 10-этажку для жителей аварийных домов

В новые квартиры переехали 460 человек, которые жили в полуразрушенных зданиях.

Администрация Омска раздала ключи от новых квартир переселенцам из аварийных домов. Теперь 460 омичей будут жить в 180-квартирном 10-этажном доме № 45 по улице Барнаульской. Как поясняет мэрия, это самый большой дом среди построенных специально для переселенцев из аварийного жилья.

Новостройка находится в Амурском посёлке возле остановки со странным называнием «Холодильник». Неподалёку расположен ледовый дворец имени Фетисова.

Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра Омска:

 — В Омске на 1 января 2012 года порядка 330 домов имели статус аварийных. По условиям федеральной программы мы должны были их расселить до 1 сентября 2017 года. С этой огромной, сложной задачей мы успешно справились. На эти цели из бюджетов всех уровней было направлено порядка четырёх миллиардов рублей.

Все жильцы дома № 45 по улице Барнаульской — это семьи, чьё жильё признали аварийным до 1 января 2012 года. Новостройка — последний дом в Омске, возведённый по адресной программе переселения из аварийного жилищного фонда в 2013—2017 годах.

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