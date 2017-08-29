В Омске построили 10-этажку для жителей аварийных домов

Администрация Омска раздала ключи от новых квартир переселенцам из аварийных домов. Теперь 460 омичей будут жить в 180-квартирном 10-этажном доме № 45 по улице Барнаульской. Как поясняет мэрия, это самый большой дом среди построенных специально для переселенцев из аварийного жилья.

Новостройка находится в Амурском посёлке возле остановки со странным называнием «Холодильник». Неподалёку расположен ледовый дворец имени Фетисова.

Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра Омска:

— В Омске на 1 января 2012 года порядка 330 домов имели статус аварийных. По условиям федеральной программы мы должны были их расселить до 1 сентября 2017 года. С этой огромной, сложной задачей мы успешно справились. На эти цели из бюджетов всех уровней было направлено порядка четырёх миллиардов рублей.