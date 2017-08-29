Бензин в Воронежской области оказался самым дорогим в ЦФО
Воронежская область оказалась лидером рейтинга ЦФО по стоимости бензина в июле, сообщили аналитики Росстата в четверг, 24 августа. Даже в Москве топливо дешевле.
Воронежская область оказалась лидером рейтинга ЦФО по стоимости бензина в июле, сообщили аналитики Росстата в четверг, 24 августа. Даже в Москве топливо дешевле.
По данным статистиков, средняя цена бензина АИ-92 в Воронежской области — 38,05 рубля, когда в Москве — 37,59 рубля, АИ-95 — 41,02 рубля в Воронежской против 40,69 рубля в столице. Только дизель в Воронежской области оказался дешевле — 37,37 рубля, когда в Москве 38,24 рубля. За счёт него Воронежская область и уступила первую строчку рейтинга регионов ЦФО по стоимости топлива в среднем — 39,15 рубля против московских 39,16.
При этом, по данным Росстата на июнь, средняя зарплата в Воронежской области составила 29,4 тыс. рублей, а в Москве — 86,5 тыс. рублей.
На третьей строчке рейтинга по дороговизне бензина оказалась Тверская область (38,38 рубля). Самое дешёвое топливо в ЦФО в Калужской области — в среднем 36,04 рубля за литр.