Девятиэтажный жилой дом на проспекте Гагарина пошел трещинами. Жители жалуются на соседнюю стройку
Дождь из штукатурки каждый день идет на проспекте Гагарина. Жители дома 21/10 бьют тревогу.
Дождь из штукатурки каждый день идет на проспекте Гагарина. Жители дома 21/10 бьют тревогу.
По соседству ведется строительство огромного жилого комплекса, на генеральном плане 8 многоквартирных домов разной этажности. Строители вбивают сваи на большую глубину, поскольку работают в оползневой зоне. И этой вибрации фасад жилого дома напротив не выдерживает. Девятиэтажка постройки 1972 года пошла трещинами. Жильцы обеспокоены и состоянием подвала. Туда просачиваются грунтовые воды.