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15:59 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Девятиэтажный жилой дом на проспекте Гагарина пошел трещинами. Жители жалуются на соседнюю стройку

Дождь из штукатурки каждый день идет на проспекте Гагарина. Жители дома 21/10 бьют тревогу.

По соседству ведется строительство огромного жилого комплекса, на генеральном плане 8 многоквартирных домов разной этажности. Строители вбивают сваи на большую глубину, поскольку работают в оползневой зоне. И этой вибрации фасад жилого дома напротив не выдерживает. Девятиэтажка постройки 1972 года пошла трещинами. Жильцы обеспокоены и состоянием подвала. Туда просачиваются грунтовые воды.

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