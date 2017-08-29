Девятиэтажный жилой дом на проспекте Гагарина пошел трещинами. Жители жалуются на соседнюю стройку

По соседству ведется строительство огромного жилого комплекса, на генеральном плане 8 многоквартирных домов разной этажности. Строители вбивают сваи на большую глубину, поскольку работают в оползневой зоне. И этой вибрации фасад жилого дома напротив не выдерживает. Девятиэтажка постройки 1972 года пошла трещинами. Жильцы обеспокоены и состоянием подвала. Туда просачиваются грунтовые воды.