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15:55 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге построят переход с лифтом

В охраняемой природной зоне.

На дублере Сибирского тракта рядом с противотуберкулезным диспансером (переулок Кустовой) будет построен надземный пешеходный переход. Заказчиком проведения госэкспертизы этого проекта выступает МКУ «Городское благоустройство», сообщает «Уралинформбюро».

Начальная стоимость работ составляет 875,2 тысячи рублей, итоги планируется подвести 1 сентября. Автором проекта является институт «Уралгипротранс», который два года назад на безальтернативном конкурсе получил заказ на эту работу, оцененную в 2,9 миллиона рублей.

В соответствии с муниципальной программой «Столица», переход будет строиться за счет городского и областного бюджетов. Согласно проектной документации, он представляет крытое двухпролетное сооружение с одним поперечным и одним продольным лестничными сходами. В темное время суток в переходе предусмотрено искусственное освещение. Кроме того, он будет оборудован лифтом для маломобильных групп населения.

По словам представителей «Уралгипротранса», проект уже прошел государственную экологическую экспертизу и получил положительное заключение. Строительство начнется при наличии бюджетных средств. «В программе 2017 года нашего объекта нет», — сообщили проектировщики корреспонденту агентства.

Участок, на котором планируется строительство перехода, до недавнего времени относился к особо охраняемым природным территориям. Однако 27 июня 2017 года на сайте областного Министерства экологии и природных ресурсов было опубликовано постановление правительства Свердловской области, изымающее этот участок Санаторного лесопарка из реестра ООПТ.

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