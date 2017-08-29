В Екатеринбурге построят переход с лифтом

На дублере Сибирского тракта рядом с противотуберкулезным диспансером (переулок Кустовой) будет построен надземный пешеходный переход. Заказчиком проведения госэкспертизы этого проекта выступает МКУ «Городское благоустройство», сообщает «Уралинформбюро».

Начальная стоимость работ составляет 875,2 тысячи рублей, итоги планируется подвести 1 сентября. Автором проекта является институт «Уралгипротранс», который два года назад на безальтернативном конкурсе получил заказ на эту работу, оцененную в 2,9 миллиона рублей.

В соответствии с муниципальной программой «Столица», переход будет строиться за счет городского и областного бюджетов. Согласно проектной документации, он представляет крытое двухпролетное сооружение с одним поперечным и одним продольным лестничными сходами. В темное время суток в переходе предусмотрено искусственное освещение. Кроме того, он будет оборудован лифтом для маломобильных групп населения.

По словам представителей «Уралгипротранса», проект уже прошел государственную экологическую экспертизу и получил положительное заключение. Строительство начнется при наличии бюджетных средств. «В программе 2017 года нашего объекта нет», — сообщили проектировщики корреспонденту агентства.