На въезде в Уфу вновь ограничат движение из-за ремонта дороги
Южный въезд в Уфу отремонтируют. Водителей предупреждают о затруднениях движения.
Южный въезд в Уфу отремонтируют. Водителей предупреждают о затруднениях движения.
Работы по капремонту дороги
Подрядчик снимет деформированный асфальт, уложит новый и нанесет разметку. По двум полосам по направлению в город движение ограничат.
По остальным полосам схему движения изменят.
Сколько будет длиться ремонт, пока не известно, однако по условиям рабочие должны успеть до начала зимы.