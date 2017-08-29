На въезде в Уфу вновь ограничат движение из-за ремонта дороги

Работы по капремонту дороги Уфа-Аэропорт на участке от микрорайона Цветы Башкирии до моста через реку Белую начнутся в первой половине сентября.

Подрядчик снимет деформированный асфальт, уложит новый и нанесет разметку. По двум полосам по направлению в город движение ограничат.

По остальным полосам схему движения изменят.