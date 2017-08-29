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15:57 (мск), источник: РИА Крым

Ремонт дорог в крымских селах под угрозой срыва — Сафронов

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости (Крым). Руководители крымских сел «тормозят» подписание 124 контрактов на ремонт дорог местного значения общей стоимостью свыше 150 млн рублей. Об этом на заседании Совета министров РК сообщил начальник Службы автомобильных дорог Алексей Сафронов.

Источник: РИА "Новости"

«Ситуация катастрофическая. Отдельно хотел бы остановиться на Бахчисарайском районе: 16 контрактов должно было быть заключено, но ни одной процедуры не начато на сегодняшний день (в апреле было подписано соглашение). Белогорский район: 11 контрактов не заключены на сегодняшний день, процедуры не начаты», — рассказал глава ведомства.

Сафронов напомнил, что весной министерство транспорта РК заключило соглашение о финансировании ремонта дорог с муниципалитетами. После этого местные власти должны были скорректировать свои бюджеты, провести конкурсные процедуры, заключить контракты с исполнителями и начать ремонтные работы.

Однако, как отмечает Сафронов, к настоящему времени из запланированных 480 контрактов заключено только 356 соглашений. А по 54 объектам, на которых предусмотрены работы стоимостью порядка 100 млн руб, до сих пор не составлен план закупок и не проведены торги.

В связи с этим руководитель службы обратился к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой урегулировать сложившуюся ситуацию.

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