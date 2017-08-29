Ремонт дорог в крымских селах под угрозой срыва — Сафронов

Источник: РИА "Новости"

«Ситуация катастрофическая. Отдельно хотел бы остановиться на Бахчисарайском районе: 16 контрактов должно было быть заключено, но ни одной процедуры не начато на сегодняшний день (в апреле было подписано соглашение). Белогорский район: 11 контрактов не заключены на сегодняшний день, процедуры не начаты», — рассказал глава ведомства.

Сафронов напомнил, что весной министерство транспорта РК заключило соглашение о финансировании ремонта дорог с муниципалитетами. После этого местные власти должны были скорректировать свои бюджеты, провести конкурсные процедуры, заключить контракты с исполнителями и начать ремонтные работы.

Однако, как отмечает Сафронов, к настоящему времени из запланированных 480 контрактов заключено только 356 соглашений. А по 54 объектам, на которых предусмотрены работы стоимостью порядка 100 млн руб, до сих пор не составлен план закупок и не проведены торги.