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16:10 (мск), источник: Вести - Калининград

Аэропорт «Храброво» купил «домкрат» для самолётов

Аэропорт «Храброво» получил аварийный пневмотканевый подъемник для воздушных судов.

Источник: Вести - Калининград

Устройство предназначено для подъема самолёта в нештатных ситуациях с целью последующей эвакуацией с взлетно-посадочной полосы, также может использоваться для дальнейшей транспортировки воздушного судна. Аппарат уже прошёл тестовые испытания.

Высота подъема составляет не менее 2,45 метров, грузоподъемность — 100 тонн.

«На закупку аварийного пневмотканевого подъемника были направлены собственные средства аэропорта в сумме около 10 млн рублей. Также аэропорт приобрел и другое аварийно-спасательное оборудование. Ожидается поставка аварийного настила и подфюзеляжного ложемента для транспортировки воздушных судов», — сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Закупка аварийно-спасательного оборудования проводиться в рамках проекта реконструкции аэропорта и подготовки к ЧМ-2018.

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