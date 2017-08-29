Аэропорт «Храброво» купил «домкрат» для самолётов
Аэропорт «Храброво» получил аварийный пневмотканевый подъемник для воздушных судов.
Аэропорт «Храброво» получил аварийный пневмотканевый подъемник для воздушных судов.
Устройство предназначено для подъема самолёта в нештатных ситуациях с целью последующей эвакуацией с
Высота подъема составляет не менее 2,45 метров, грузоподъемность — 100 тонн.
«На закупку аварийного пневмотканевого подъемника были направлены собственные средства аэропорта в сумме около 10 млн рублей. Также аэропорт приобрел и другое
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