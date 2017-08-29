Аэропорт «Храброво» купил «домкрат» для самолётов

Источник: Вести - Калининград

Устройство предназначено для подъема самолёта в нештатных ситуациях с целью последующей эвакуацией с взлетно-посадочной полосы, также может использоваться для дальнейшей транспортировки воздушного судна. Аппарат уже прошёл тестовые испытания.

Высота подъема составляет не менее 2,45 метров, грузоподъемность — 100 тонн.

«На закупку аварийного пневмотканевого подъемника были направлены собственные средства аэропорта в сумме около 10 млн рублей. Также аэропорт приобрел и другое аварийно-спасательное оборудование. Ожидается поставка аварийного настила и подфюзеляжного ложемента для транспортировки воздушных судов», — сообщает пресс-служба воздушной гавани.