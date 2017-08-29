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16:48 (мск), источник: Sputniknews.kz

Стало известно, сколько казахстанцы перечислили в фонд медстрахования

С 1 июля в Фонд социального медицинского страхования стали поступать первые отчисления.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 29 авг — Sputnik. Сумма взносов и отчислений в Фонд социального медицинского страхования составила более 5,44 миллиарда тенге. Лидерами по уплате отчислений и взносов являются города Алматы и Астана, а также Карагандинская и Восточно-Казахстанская области, сообщает пресс-служба фонда.

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Сообщается, что 78,5% от суммы всех поступлений (4,27 миллиарда тенге) перечислили работодатели, сумма взносов индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера составила 21,5% — 1,17 миллиарда тенге.

«Показатели соответствуют прогнозным ожиданиям Фонда социального медицинского страхования на текущий период. Отметим, что прогноз поступлений по ОСМС в целом на 2017 год составляет порядка 23 миллиардов тенге, из них доля отчислений планируется на уровне 95%, доля взносов — 5%», — говорится в сообщении.

В июле на счета фонда в Национальном банке РК поступило более 800 миллионов тенге. Рост суммы платежей в августе связан с тем, что срок уплаты отчислений истекает 25 числа месяца, следующего за месяцем выплаты дохода.

С 1 июля 2017 года вступила в силу норма об обязательстве работодателей, индивидуальных предпринимателей и работающих по договорам гражданско-правового характера по уплате взносов и отчислений по обязательному медицинскому страхованию.

Согласно этой норме, работодатель начинает ежемесячно платить отчисления в размере 1% от заработной платы работника, но не выше 3669 тенге (1% от 15 МЗП — максимальной суммы объекта исчислений).

Индивидуальные предприниматели и приравненные к ним лица — частные адвокаты, нотариусы, судебные исполнители и профессиональные медиаторы, оплачивают взнос в размере 5% от 2 МЗП или 2446 тенге по данным 2017 года. При этом за своих работников ИП оплачивает отчисления как работодатель.

Кроме того, взносы с 1 июля начинают платить работающие по договорам гражданско-правового характера — 5% от дохода. Для этой категории также установлен лимит по сумме, с которой уплачиваются взносы — 15 МЗП.

Оказание медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования начнется с 2018 года.

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