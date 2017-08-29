Евро продают в обменниках по 405 тенге

Источник: Tengrinews

Таким образом европейская валюта достигла самых высоких показателей с февраля 2016 года. В то время, по данным KASE, стоимость евро достигала 420 тенге.

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Отметим, дневная сессия биржи 29 августа 2016 года завершилась с показателем в 401,28 тенге за евро. В свою очередь, по сообщению РБК, курс евро к доллару поднялся до максимума с начала 2015 года.

На пике стоимость валюты достигала 1,2069 доллара. Аналитики связали происходящее со слабостью США, власти которых не сумели добиться от Ким Чен Ына прекращения ракетных испытаний и тропическим штормом «Харви», убытки от которого могут составить несколько десятков миллиардов долларов, и ожидаемым заседанием руководства ЕЦБ, где может быть принято решение об ужесточении денежно-кредитной политики.