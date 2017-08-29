Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Крым»: фильм Пиманова вызвал бурю негодования в западных СМИ
Заставившему пассажиров умываться зеленкой таксисту отомстили
"Идея не сработала": лидеры ЕС о санкциях против России
Более 100 тыс. россиян подали заявки на бесплатный гектар
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
«Харви» затопил Техас «Жители ждут на крышах, а вокруг плавают крокодилы»
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
СМИ: располневшая Гузеева в купальном костюме удивила Сеть
СМИ Запада: "Калибр" РФ достаёт любой точки Земли
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
СМИ: в СИЗО, где убили Алену Порошенко, нашли запрещенный портрет
СМИ: Галустян похвастался фигурой жены под душем
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
10Муссонные наводнения в Южной Азии
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
17:52 (мск), источник: Tengrinews

Евро продают в обменниках по 405 тенге

Курс евро в обменниках достиг рекордной отметки в 405 тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом свидетельствуют данные портала Kurs.kz.

ЦБ: $ 58.5320   -0.01 € 70.4316   +0.59 ММВБ: $ 58.7500   +0.32 € 70.7050   +0.72
Источник: Tengrinews

Таким образом европейская валюта достигла самых высоких показателей с февраля 2016 года. В то время, по данным KASE, стоимость евро достигала 420 тенге.

Читайте также
Тенге продолжает падение

Отметим, дневная сессия биржи 29 августа 2016 года завершилась с показателем в 401,28 тенге за евро. В свою очередь, по сообщению РБК, курс евро к доллару поднялся до максимума с начала 2015 года.

На пике стоимость валюты достигала 1,2069 доллара. Аналитики связали происходящее со слабостью США, власти которых не сумели добиться от Ким Чен Ына прекращения ракетных испытаний и тропическим штормом «Харви», убытки от которого могут составить несколько десятков миллиардов долларов, и ожидаемым заседанием руководства ЕЦБ, где может быть принято решение об ужесточении денежно-кредитной политики.

По данным РИА Новости, на торгах пара евро-рубль попыталась приблизиться к уровню в 71 рубль.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
ЧМ по боксу: Абильхан Аманкул взял реванш у олимпийского чемпиона
ЦБ объявил о санации банка «ФК Открытие»
Трамп прокомментировал ракетный запуск КНДР
Бывший зампред ЦБ Алексашенко решил не возвращаться в Россию
В Госдуму внесли законопроект о переносе начала учебного года
К делу Серебренникова подключили ФСБ
Мария Шарапова потеряла $100 млн за последний год
Суд смягчил наказание соучастнику теракта на Дубровке Закаеву
Спорт
Шарапова расплакалась на корте под овации трибун на US Open Мария в понедельник одержала победу над Халеп в стартовом для себя матче турнира
Авто
АВТОВАЗ раззадорил поклонников Lada 4x4 странной фотографией В соцсети «ВКонтакте» официальная группа марки Lada опубликовала фотографию некоего интерьера, похожего на доработанный салон внедорожника Lada 4x4
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют выработке этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым СМИ удалось выяснить, насколько популярным среди зрителей стало ток-шоу с новым ведущим
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Леди
5 вопросов, которые бесят продавцов парфюмерии. Очень бесят Причины объясняет парфюмерный эксперт Любовь Берлянская.
Дети
Дана Борисова встретилась с дочкой после почти полугода разлуки Все это время лишенная родительских прав телеведущая находилась в реабилитационном центре в Таиланде, и только на днях вернулась в Москву.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь