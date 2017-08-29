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16:35 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Зарплата учителей и медиков не «догоняет» зарплату чиновников на Кубани

Краснодар, 29 августа, KrasnodarMedia. По данным региональной службы статистики в Краснодарском крае самая высокая среднемесячная заработная плата среди работников бюджетных организаций у специалистов государственного управления, обеспечения военной безопасности и социального обеспечения — 35 347 рублей.

Медики в среднем получают — 25 330 рублей, учителя — 25 600 рублей. Самая скромная зарплата среди бюджетников у кубанцев, работающих в сфере сбора и утилизации отходов — 16 176 рублей. Средний заработок в бюджетных организациях за первое полугодие в регионе равен 27 567 рублям, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на управление Федеральной службы статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

Среднесписочная численность работников в бюджетных организациях за январь-июнь 2017 года составила 440,9 тыс. человек. Доля работников бюджетных организаций от общей численности работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) составила 43,9%.

Наибольшую долю в численности работников бюджетной сферы составили работники организаций образования (35,0%), организаций, занятых деятельностью в области здравоохранения и социальных услуг (29,4%), государственного управления и обеспечения военной безопасности; социального обеспечения (20,4%), деятельностью в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (6,4%).

Среднемесячная заработная плата работников в бюджетных организациях за январь-июнь 2017 года составила 27567 рублей, и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 3,8%.

Наибольший рост заработной платы наблюдался у работников организаций, занятых транспортировкой и хранением (11,4%), деятельностью в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (10,5%), деятельностью гостиниц и предприятий общественного питания (9,8%).

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