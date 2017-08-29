Зарплата учителей и медиков не «догоняет» зарплату чиновников на Кубани

Медики в среднем получают — 25 330 рублей, учителя — 25 600 рублей. Самая скромная зарплата среди бюджетников у кубанцев, работающих в сфере сбора и утилизации отходов — 16 176 рублей. Средний заработок в бюджетных организациях за первое полугодие в регионе равен 27 567 рублям, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на управление Федеральной службы статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

Среднесписочная численность работников в бюджетных организациях за январь-июнь 2017 года составила 440,9 тыс. человек. Доля работников бюджетных организаций от общей численности работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) составила 43,9%.

Наибольшую долю в численности работников бюджетной сферы составили работники организаций образования (35,0%), организаций, занятых деятельностью в области здравоохранения и социальных услуг (29,4%), государственного управления и обеспечения военной безопасности; социального обеспечения (20,4%), деятельностью в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (6,4%).

Среднемесячная заработная плата работников в бюджетных организациях за январь-июнь 2017 года составила 27567 рублей, и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 3,8%.