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16:39 (мск), источник: БЕЛТА

Средняя зарплата бюджетников в 2018 году должна составить не менее Br750−760

Предполагается, что экономика сможет сгенерировать доходы фондов в объеме, достаточном для повышения средней зарплаты в 2018 году в бюджетной сфере до уровня не менее Br750−760, чтобы сохранить ее соотношение к средней зарплате по стране на уровне 75−76%.

Источник: БЕЛТА

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средняя зарплата бюджетников в 2018 году должна составить не менее Br750−760, сообщил премьер-министр Андрей Кобяков на заседании Совета Министров, где рассматриваются проекты прогноза социально-экономического развития на 2018 год и параметров основных показателей на 2019−2020 годы, основных направлений денежно-кредитной политики Беларуси и республиканского бюджета на 2018 год, передает корреспондент БЕЛТА.

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«Что касается заработной платы бюджетников, то изначально исходим из предусмотренных проектом бюджета ресурсов. Т.е. по консервативному сценарию темп роста ВВП осторожно оценивается в 101,2%. При этом средняя зарплата в бюджетной сфере просчитывается на уровне порядка Br700. Но целевой прогноз на 2018 год — 103,4% (рост ВВП). Если доходы бюджета будут выше консервативного сценария, дополнительные доходы будут аккумулироваться в специальных резервных фондах», — пояснил Андрей Кобяков.

Для этих целей проектом закона о бюджете предусмотрена норма о формировании в республиканском и местных бюджетах таких специальных фондов.

Предполагается, что экономика сможет сгенерировать доходы фондов в объеме, достаточном для повышения средней зарплаты в 2018 году в бюджетной сфере до уровня не менее Br750−760, чтобы сохранить ее соотношение к средней зарплате по стране на уровне 75−76%.

«Но параллельно необходимо активно реализовывать мероприятия по оптимизации структуры и сокращению затрат бюджетных организаций, увеличению доходов от внебюджетной деятельности. В программе социально-экономического развития Беларуси на 2016−2020 годы записано, что это соотношение (средней зарплаты в бюджетной сфере к средней зарплате по стране. — Прим. БЕЛТА) должно быть 80%. Мы пока находимся только в начале пути по выполнению положения программы», — констатировал глава правительства.

Андрей Кобяков подчеркнул, что в реальном секторе рост заработной платы должен быть обеспечен ростом производительности труда — любой дисбаланс чреват серьезным давлением на валютный рынок и инфляцию.

«Связывание денег будет одной из ключевых тем, чтобы зарплата в Br1 тыс. не спровоцировала рост потребительского импорта и повышенный спрос на валюту», — обратил внимание премьер-министр, попросив Минэкономики доложить о предлагаемых мерах дополнительной балансировки внутреннего спроса.

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