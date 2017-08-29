В Волгограде завершается демонтаж верхнего этажа взорвавшегося дома

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, специалисты готовятся перейти к разбору конструктивных элементов нижних этажей. Спуск и погрузка на спецтехнику монолитных конструкций осуществляется с помощью башенного крана с выдвижной стрелой 32,5 метра. В работе задействовано более 30 человек. Параллельно со снятием монолитных перекрытий они демонтируют оконные рамы и балконные конструкции.