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17:06 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде завершается демонтаж верхнего этажа взорвавшегося дома

Рабочие завершают разбор верхнего этажа дома № 60 по проспекту Университетскому в Волгограде, обрушившегося из-за взрыва газа.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, специалисты готовятся перейти к разбору конструктивных элементов нижних этажей. Спуск и погрузка на спецтехнику монолитных конструкций осуществляется с помощью башенного крана с выдвижной стрелой 32,5 метра. В работе задействовано более 30 человек. Параллельно со снятием монолитных перекрытий они демонтируют оконные рамы и балконные конструкции.

Добавим, что весь строительный мусор вывозится на специальный полигон для утилизации. Монтаж здания завершится к середине октября.

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