В Краснооктябрьском районе открылась новая продовольственная ярмарка

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

На территории более 800 квадратных метров созданы все условия как для покупателей, так и для торговцев. Ярмарка открылась на пересечении проспекта Металлургов и улицы Башкирской. Она пришла на смену стихийному рынку. За два месяца специалисты подготовили площадку, установили современные павильоны. Устроен подъезд для автомобилей и парковка для покупателей.

Татьяна Мещерякова, покупатель: «Во-первых, просторно, когда много овощей осенью, фруктов. И аллею, скверик, занимают все. Надо же людям где-то торговать. Свои овощи, свой урожай реализовать».