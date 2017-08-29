В Краснооктябрьском районе открылась новая продовольственная ярмарка
В Краснооктябрьском районе Волгограда открылась новая продовольственная ярмарка. Здесь фермеры напрямую могут реализовывать свою продукцию.
В Краснооктябрьском районе Волгограда открылась новая продовольственная ярмарка. Здесь фермеры напрямую могут реализовывать свою продукцию.
На территории более 800 квадратных метров созданы все условия как для покупателей, так и для торговцев. Ярмарка открылась на пересечении проспекта Металлургов и улицы Башкирской. Она пришла на смену стихийному рынку. За два месяца специалисты подготовили площадку, установили современные павильоны. Устроен подъезд для автомобилей и парковка для покупателей.
Татьяна Мещерякова, покупатель: «Во-первых, просторно, когда много овощей осенью, фруктов. И аллею, скверик, занимают все. Надо же людям
Марина Дергач, продавец: «Удобно, хорошо, чисто. У нас такие хорошие