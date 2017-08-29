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17:04 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Краснооктябрьском районе открылась новая продовольственная ярмарка

В Краснооктябрьском районе Волгограда открылась новая продовольственная ярмарка. Здесь фермеры напрямую могут реализовывать свою продукцию.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

На территории более 800 квадратных метров созданы все условия как для покупателей, так и для торговцев. Ярмарка открылась на пересечении проспекта Металлургов и улицы Башкирской. Она пришла на смену стихийному рынку. За два месяца специалисты подготовили площадку, установили современные павильоны. Устроен подъезд для автомобилей и парковка для покупателей.

Татьяна Мещерякова, покупатель: «Во-первых, просторно, когда много овощей осенью, фруктов. И аллею, скверик, занимают все. Надо же людям где-то торговать. Свои овощи, свой урожай реализовать».

Марина Дергач, продавец: «Удобно, хорошо, чисто. У нас такие хорошие ребята-контролеры. Большие столы. Берут продукцию нашу очень хорошо. Постоянные покупатели у нас. Знают, что действительно без удобрений, без селитры».

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