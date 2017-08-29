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17:46 (мск), источник: РИА Крым

«Массандра» из-за августовского селя потеряла 38 млн руб

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости (Крым). Ущерб двух филиалов «Массандры» от селя, который сошел вечером 18 августа под Судаком, составил 38 млн рублей.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила генеральный директор ФГУП «ПАО «Массандра», глава совета ассоциации виноградарей и виноделов «Крымское бюро винограда и вина» Янина Павленко. По ее данным, стихия повредила более 160 га виноградников в филиале «Судак» и около 250 га — в «Морском».

«В филиале «Судак» в общей сложности пострадали больше 160 га: сель повредил около 42 гектаров виноградников, 15 из которых полностью смыло. Еще 120 га тут же пострадали от града. В итоге мы ожидаем большой недобор урожая по «Судаку». В филиале «Морское» градом повреждены около 250 га. На 93 гектарах значительные повреждения, откуда мы вообще не соберем урожай. Ущерб от стихии для нас составил 38 млн рублей по Судакскому региону: 35 млн рублей прямых убытков по филиалу «Судак» и 3 млн по «Морскому», — сообщила Павленко.

Она отметила, что в этом году из-за аномальных погодных условий на полуострове прогнозируют снижение урожая винограда.

«Непростой год для виноделия, сложился ряд неблагоприятных факторов, прежде всего, климатических, которые не лучшим образом могут повлиять на объем урожая винограда в Крыму. Это, прежде всего, засуха в августе-сентябре прошлого года, когда формировалась закладка урожая этого года. В апреле аномальная теплая погода спровоцировала ранее начало вегетации, а потом резкое похолодание и снегопады. Заморозки наши виноградники не задели, а виноградарским хозяйствам Бахчисарайского района и северного Крыма досталось. В июне, когда началось массовое цветение винограда, пошли сильные дожди, это также отразилось отрицательно на опылении винограда. С июля крымские хозяйства страдают от града. В августе аномально жаркая погода — виноград реагирует ожогами на листьях, сморщиваются ягоды. На качество вина это не повлияет, но на количество винограда — да», — подытожила она.

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