«Массандра» из-за августовского селя потеряла 38 млн руб

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила генеральный директор ФГУП «ПАО «Массандра», глава совета ассоциации виноградарей и виноделов «Крымское бюро винограда и вина» Янина Павленко. По ее данным, стихия повредила более 160 га виноградников в филиале «Судак» и около 250 га — в «Морском».

«В филиале «Судак» в общей сложности пострадали больше 160 га: сель повредил около 42 гектаров виноградников, 15 из которых полностью смыло. Еще 120 га тут же пострадали от града. В итоге мы ожидаем большой недобор урожая по «Судаку». В филиале «Морское» градом повреждены около 250 га. На 93 гектарах значительные повреждения, откуда мы вообще не соберем урожай. Ущерб от стихии для нас составил 38 млн рублей по Судакскому региону: 35 млн рублей прямых убытков по филиалу «Судак» и 3 млн по «Морскому», — сообщила Павленко.

Она отметила, что в этом году из-за аномальных погодных условий на полуострове прогнозируют снижение урожая винограда.