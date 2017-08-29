Мэрия Воронежа сэкономила на салюте ко Дню города 1 млн рублей

Источник: РИА "Новости"

Подрядчик снизил цену более чем на 1 млн рублей, предложив запустить праздничный фейерверк за 1,68 млн рублей. Ранее мэрия Воронежа готова была потратить на запуск салюта почти 2,7 млн рублей.

Всего на конкурс поступило две заявки. Воронежская компания ООО «А-Строй» предложила устроить салют за 1,7 млн рублей. Однако конкурсная комиссия признала заявку фирмы не соответствующей требованиям.

Согласно аукционной документации, запуск фейерверка будет осуществляться с двух точек — с дабы Чернавского моста и с косы около Чернавского моста. Начало праздничного салюта — в 21:00 субботы, 16 сентября. За 13 минут подрядчик должен будет сделать 2075 выстрелов. Заказчиком выступило муниципальное бюджетное учреждение культуры (МБУК) «Централизованная клубная система».

Компания «Пиро-Росс» из подмосковного Сергиева Посада неоднократно занималась запуском салютов в Воронеже. Пиротехники устраивали фейерверки к 70-летию Победы, ко Дню города в 2015 году, ко Дню Победы в 2016 году.