Работать продолжит: Центробанк ввел временную администрацию в Банке ФК «Открытие»

Отметим, что моратория на удовлетворения требований кредиторов в отношении ФК «Открытие» не вводится. То есть деньги без проблем можно снять со счетов и внести на них.

Также в ЦБ подчеркивают, что продолжат функционировать в нормальном режиме и обслуживать клиентов входящие в группу Банка: