Работать продолжит: Центробанк ввел временную администрацию в Банке ФК «Открытие»

«Планируется участие Банка России в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора», — отмечает регулятор.
По данным ЦБ, финансовую устойчивость банка будут повышать вместе с собственниками и руководителями.
«Банк работу продолжит в обычном режиме. Совершая новые сделки и исполняя обязательства, — поясняет регулятор. — Банк России будет гарантировать непрерывность его деятельности».
Отметим, что моратория на удовлетворения требований кредиторов в отношении ФК «Открытие» не вводится. То есть деньги без проблем можно снять со счетов и внести на них.
Также в ЦБ подчеркивают, что продолжат функционировать в нормальном режиме и обслуживать клиентов входящие в группу Банка:
— ПАО Страховая Компания «Росгосстрах»;
— ПАО Национальный банк «ТРАСТ»;
— ПАО «Росгосстрах Банк»;
— АО «НПФ Лукойл-гарант»;
— АО «НПФ Электроэнергетики»;
— ОАО «НПФ «РГС»;
— АО «Открытие Брокер»;
— банк «Точка»;
— Рокетбанк.
Банк ФК «Открытие» был создан 15 декабря 1992 года. Сейчас насчитывает 22 филиала и 400 внутренних структурных подразделений. По объему активов занимает восьмое место в России.