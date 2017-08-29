Из-за АЧС Казахстан ввел запрет на кошачий корм из Омска
Среди продуктов, которые не будут пропускать через границу, оказались пищевые добавки и корма для собак и кошек.
Среди продуктов, которые не будут пропускать через границу, оказались пищевые добавки и корма для собак и кошек.
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— В СКО введено ограничение ввоза в Казахстан из Омской области живых свиней, свинины, в том числе продуктов с мясом свинины, кормовых добавок для животных, а также добавок
По его словам, ближайший очаг находится в 50−60 км от границы с Казахстаном, и пограничники, несмотря на уже действующий запрет, фиксируют попытки провезти свинину из Омской области. Этому способствует дешевизна: коммерсанты скупают в Омске свинину практически за бесценок — по 80 рублей, что составляет 450 тенге. А в среднем в Казахстане она стоит 1200−1500 тенге.
Также чиновник утверждает, что омский Россельхознадзор поздно предупредил жителей о запрете на ввоз свинины в Казахстан. Пока случаев импорта зараженного АЧС мяса не было зафиксировано, но если это случится, то перевозчиков могут привлечь к ответственности вплоть до уголовной.
Запрет на ввоз свинины из Омска на территории Казахстана ввели еще в конце июля.