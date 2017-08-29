Из-за АЧС Казахстан ввел запрет на кошачий корм из Омска

В Северо-Казахстанской области запретили ввоз свинины из Омской области. Кроме этого под запрет попал еще ряд продуктов, в том числе не содержащих свиного мяса.

— В СКО введено ограничение ввоза в Казахстан из Омской области живых свиней, свинины, в том числе продуктов с мясом свинины, кормовых добавок для животных, а также добавок растительно-животного происхождения из птицы, рыбы, корма для кошек и собак, не прошедших термическую обработку при температуре 70 градусов в течение 20 минут. Введен запрет на ввоз оборудования по содержанию свиней, — цитирует сайт Today.kz руководителя Северо-Казахстанской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Владимира Карабельникова.

По его словам, ближайший очаг находится в 50−60 км от границы с Казахстаном, и пограничники, несмотря на уже действующий запрет, фиксируют попытки провезти свинину из Омской области. Этому способствует дешевизна: коммерсанты скупают в Омске свинину практически за бесценок — по 80 рублей, что составляет 450 тенге. А в среднем в Казахстане она стоит 1200−1500 тенге.

Также чиновник утверждает, что омский Россельхознадзор поздно предупредил жителей о запрете на ввоз свинины в Казахстан. Пока случаев импорта зараженного АЧС мяса не было зафиксировано, но если это случится, то перевозчиков могут привлечь к ответственности вплоть до уголовной.