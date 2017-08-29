На северо-западе Челябинска 20 домов на сутки останутся без холодной воды
Отключение коснётся домов на улицах 40-летия Победы, 250-летия Челябинску и на проспекте Победы.
Отключение коснётся домов на улицах 40-летия Победы, 250-летия Челябинску и на проспекте Победы.
Холодная вода будет отключена в 20 многоквартирных домах на
Отключение связано с плановыми ремонтными работами на водоводе д-1400 на улице Макеева, 29 (ЖК «Ньютон»).
Более подробную информацию о плановых и аварийных отключениях холодного водоснабжения можно получить на сайте МУП «ПОВВ».