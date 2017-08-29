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21:15 (мск), источник: АиФ Челябинск

На северо-западе Челябинска 20 домов на сутки останутся без холодной воды

Отключение коснётся домов на улицах 40-летия Победы, 250-летия Челябинску и на проспекте Победы.

Холодная вода будет отключена в 20 многоквартирных домах на северо-западе Челябинска. Отключение продлится сутки, с 10:00 среды, 30 августа, по 10:00 четверга, 31 августа, сообщается на официальном сайте МУП «ПОВВ».

Отключение связано с плановыми ремонтными работами на водоводе д-1400 на улице Макеева, 29 (ЖК «Ньютон»).

Более подробную информацию о плановых и аварийных отключениях холодного водоснабжения можно получить на сайте МУП «ПОВВ».

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