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12:14 (мск), источник: Калининград.Ru

Правительство выдало разрешение на строительство школы на улице Аксакова в Калининграде

Региональные власти выдали разрешение на строительство общеобразовательной школы в восточном жилом районе Калининграда. Соответствующие документы размещены на сайте агентства по архитектуре.

Источник: Калининград.Ru

Разрешение получило МКУ «Управление капитального строительства» горадминистрации. Объект появится в границах улиц Аксакова и Флотской. Площадь участка под застройку составляет 59 тысяч квадратных метров. Само здание будет четырёхэтажным.

Кроме этого, рядом со школой возведут одноэтажную котельную площадью 120 квадратов. Разрешение на строительство объектов действует до 21 июля 2019 года.

Власти рассчитывают начать работы до конца года. При этом федеральное финансирование поступит не ранее 2018 года.

На ближайшие пять лет в регионе предусмотрено возведение пяти учебных учреждений. На эти цели необходимо выделить почти 4,8 млрд рублей. Из них более 3,4 млрд составит «взнос» федерального бюджета, около 1,1 млрд добавит область, а ещё 276 млн власти рассчитывают привлечь из внебюджетных источников.

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