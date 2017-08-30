Правительство выдало разрешение на строительство школы на улице Аксакова в Калининграде

Источник: Калининград.Ru

Разрешение получило МКУ «Управление капитального строительства» горадминистрации. Объект появится в границах улиц Аксакова и Флотской. Площадь участка под застройку составляет 59 тысяч квадратных метров. Само здание будет четырёхэтажным.

Кроме этого, рядом со школой возведут одноэтажную котельную площадью 120 квадратов. Разрешение на строительство объектов действует до 21 июля 2019 года.

Власти рассчитывают начать работы до конца года. При этом федеральное финансирование поступит не ранее 2018 года.