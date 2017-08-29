Санация «Открытия»: что это, к чему приведет и будет ли кризис

Источник: РИА "Новости"

Спасать «Открытие» будут по новой схеме: основным инвестором станет ЦБ, для санации будут использоваться деньги недавно созданного Фонда консолидации банковского сектора. «Банк продолжит работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки», — говорится в пресс-релизе ЦБ.

Права действующих акционеров будут восстановлены после того, как закончит свою работу временная администрация. Однако Банк России станет собственником: ЦБ получит 75% акций банка, а акционерам останется не более 25%.

Эта доля еще более снизится, если временная администрация выявит в банке отрицательный капитал.

Акционеры банка сами попросили ЦБ о санации, сообщил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. Его слова Русской службе Би-би-си подтвердил управляющий директор «Открытия» Александр Дмитриев.

Насколько значима новость о спасении «Открытия»

«Открытие» — системно значимый банк, он входит в топ-10 российских банков.

До августа 2017 года он был крупнейшим по активам частным банком в России. «Крах такого банка мог бы иметь серьезный системный эффект», — говорит глава департамента финансового анализа КБ «Альба Альянс» Ольга Беленькая.

«Это не просто большое, это знаковое событие, — добавляет аналитик БКФ Максим Осадчий. — В масштабах российской банковской системы можно было бы сравнить с казусом Lehman Brothers (американский инвестбанк, рухнувший в сентябре 2008 года — Би-би-си), если бы банк «ФК «Открытие» рухнул».

«Но не рухнул, [регулятор] сравнительно быстро проявил государственную мудрость и удержал его от падения. Хотя цена этого спасения, скорее всего, будет колоссальная», — считает эксперт.

Последствия для финансовой системы: будет ли кризис

«ЦБ не пошел на отзыв лицензии из боязни “эффекта домино”, который мог вызвать полномасштабный кризис банковского сектора», — говорит Осадчий. «Банковская система, будем надеяться, спасена от подобного кризиса», — продолжает эксперт.

Банк продолжит работать в обычном режиме, в частности, не будет моратория на исполнение требований кредиторов.

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«Это снимает системные риски для кредиторов “Открытия”, для его пенсионных фондов и для других частных банков», — говорит Беленькая. Но временная администрация теоретически может оспорить часть сделок, заключенных прежним менеджментом, если сочтет их неправомерными, предупреждает эксперт.

Ведущий эксперт института «Центр развития» ВШЭ Дмитрий Мирошниченко добавляет, что внутренних предпосылок для валютного кризиса не наблюдается. Ликвидности в банковской системе достаточно, считает он.

«Это не исключает отсутствия денег у отдельных финансовых институтов, и “Открытие” здесь яркий пример, — говорит Мирошниченко. — Проблемы отдельных банков перекликаются, но говорить, что это создает какие-то системные риски, которые ЦБ не может контролировать, я бы не стал».

Какими будут последствия для экономики?

«Один из крупнейших финансовых институтов страны фактически дошел до предбанкротной ситуации. Это очень плохой знак в нынешних условиях, когда начался экономический рост и даже на кризис это не спишешь, — считает Мирошниченко. — Далеко не все в порядке в нашей экономике и банковской системе».

Собственно, экономика России достаточно устойчива. Может быть, она не на том уровне развития, который хотелось бы, но стагнирует она устойчиво. Нет особого роста, но и не видно, куда падать. Дмитрий Мирошниченко Ведущий эксперт института "Центр развития" ВШЭ

Санация такого крупного банка не может быть позитивом, добавляет Осадчий: «Это событие может оказать дополнительное инфляционное и девальвационное давление. Будем и далее затягивать пояса».

Что санация означает для вкладчиков?

Санация «Открытия» не является страховым случаем, поскольку мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводили.

«Не придется выплачивать вкладчикам колоссальную сумму страхового возмещения — около 0,5 трлн рублей», — говорит Осадчий. По его мнению, после сообщения о санации вкладчики навряд ли толпами побегут в банк забирать деньги.

«Я думаю, клиенты не почувствуют никакого влияния, кроме дискомфорта, связанного с тем, что банк попал в такую неприятную ситуацию», — соглашается Мирошниченко.

Что случилось с «Открытием»?

Банк «Открытие» по объему активов занимает восьмое место в российской банковской системе, по данным ЦБ. До августа этого года «Открытие» был крупнейшим российским частным банком. Сейчас уступил место Альфа-банку.

Банк входит в «Открытие холдинг» вместе с Рокетбанком, банком «Траст», который также несколько лет назад пережил санацию (санатором стало «Открытие»), а также несколькими другими финансовыми организациями.

Первый зампред ЦБ Тулин после решения о санации банка рассказал журналистам, что регулятор о проблемах «Открытия» и высоких рисках знал еще прошлой осенью. По его словам, риски были связаны с финансированием деятельности «Росгосстраха», причем еще до покупки страховой компании, передает ТАСС.

«Капитал банка был, очевидно, недостаточным в сравнении с объемом совершаемых операций и величиной принимаемого риска. Капитал банка, публикуемый в официальной отчетности, по всей видимости, был существенно завышен по сравнению с его реальными значениями», — цитирует Тулина Интерфакс.

В ноябре 2016 года агентство S&P опубликовало отчет о состоянии банка. Агентство указывало, что на финансовое положение банка негативно влияет «двойная долговая нагрузка» — самого банка и холдинга «Открытие». Агентство также сомневалось в способности банка генерировать прибыль.

В декабре S&P поставило рейтинга банка «Открытие» на пересмотр. Причиной стали как раз сделки холдинга, которые повышали финансовые риски банка: покупка алмазодобывающей компании, санация «Траста» и возможное слияние с «Росгосстрахом». В агентстве также отмечали риски, которые связаны с «предсказуемостью дальнейшего развития группы».

Уже в мае S&P снизило рейтинг «Открытия» до «В+» — такой рейтинг имеют, как правило, спекулятивные бумаги. В агентстве заявили, что банк все больше подвержен рискам, связанным с финансовыми показателями холдинга, а в случае приобретения «Росгосстраха» финансовая ситуация в холдинге может ухудшиться.

Слухи о покупке «Открытием» «Росгосстраха», который понес убытки в 2016 году, ходили с конца прошлого года. Официально покупка страховой компании была подтверждена лишь в середине августа: тогда структуры холдинг получили разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку акционеров «Росгосстраха».

3 июля рейтинг "Открытию" присвоило российское рейтинговое агентство АКРА.

«Открытие» получило рейтинг «ВВВ-» — такой низкий рейтинг ограничивает возможности вложения в банк средств негосударственных пенсионных фондов, следует из материалов агентства. Претензии в целом были похожи на претензии экспертов S&P.

Новые бумаги банка также не попали в ломбардный список ЦБ — в этот перечень входят ценные бумаги, которые ЦБ может принять в качестве залога при предоставлении кредитов коммерческим банкам. Если банк исключен из ломбардного списка ЦБ, то другие финорганизации не могут использовать его бумаги как залог для кредитов ЦБ.

После присвоения рейтинга агентства АКРА банк был вынужден вернуть все пенсионные средства, которые подпадали под новое регулирование, рассказал Би-би-си Дмитрий Назаров из S&P. «Поскольку банк не соответствовал минимальному рейтингу, чтобы удерживать эти деньги у себя, он должен был их вернуть к середине июля», — пояснил эксперт.

В последние месяцы многие эксперты начали говорить о финансовых проблемах банка, что привело к оттоку части вкладов из этой финорганизации. В июле вкладчики банка вывели из него 355 млрд рублей, из которых около 100 млрд рублей пришлось на депозиты государственных структур.

Финансировать потери, по мнению Осадчего из БКФ, банку пришлось с помощью механизма РЕПО Банка России. На 1 августа задолженность банка по сделкам РЕПО перед ЦБ, по оценке эксперта, составила 323,8 млрд рублей.

После публикации июльской статистики АКРА и S&P вновь поставили рейтинг банка на пересмотр. В агентстве АКРА это объясняли «существенным объемом оттока клиентских ресурсов в июне-июле 2017 года» и «усиливающейся зависимостью Банка от операций рефинансирования Банка России».

Ольга Шамина, Сергей Козловский