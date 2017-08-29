Чистая прибыль «Газпрома» рухнула на треть

Источник: AP 2017

Информация об этом содержится в отчете, опубликованном на сайте компании.

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Как отмечается, чистая прибыль компании за январь — июнь 2016 года составляла 625,405 миллиарда рублей. При этом прибыль акционеров компании сократилась до 381,346 миллиарда рублей. Выручка от продаж выросла на 4,75 процента — до 3,209 триллиона рублей.

Чистый долг «Газпрома» по состоянию на 30 июня 2017 года составлял 2,92 триллиона рублей, этот показатель увеличился на 19 процентов с конца 2016 года.