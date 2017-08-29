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29 августа, источник: Lenta.Ru

Чистая прибыль «Газпрома» рухнула на треть

Чистая прибыль «Газпрома» за январь — июнь 2017 года сократилась на 34,8 процента по сравнению с первым полугодием прошлого года и составила 408,054 миллиарда рублей.

Источник: AP 2017

Информация об этом содержится в отчете, опубликованном на сайте компании.

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Как отмечается, чистая прибыль компании за январь — июнь 2016 года составляла 625,405 миллиарда рублей. При этом прибыль акционеров компании сократилась до 381,346 миллиарда рублей. Выручка от продаж выросла на 4,75 процента — до 3,209 триллиона рублей.

Чистый долг «Газпрома» по состоянию на 30 июня 2017 года составлял 2,92 триллиона рублей, этот показатель увеличился на 19 процентов с конца 2016 года.

14 августа сообщалось, что чистая прибыль головной компании «Газпрома» за первые шесть месяцев 2017 года упала в 11 раз к аналогичному периоду прошлого года, составив 17,4 миллиарда рублей. Финансовые показатели компании мог испортить рост курса евро по отношению к российскому рублю, а также проведенная ею переоценка основных средств, отмечал «Интерфакс».

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Vesta *
нет прибыли - нет налогов (доходов ) в казну..
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