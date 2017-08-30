По улице Лаврентьева в Казани начата реконструкция дворов
(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). В августе текущего года администрация Авиастроительного и
(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). В августе текущего года администрация Авиастроительного и
Жители данных домов с 2012 года обратились в администрацию, но сроки включения дворовой территории домов в капитальный ремонт неоднократно переносились.
Уполномоченным обращения граждан были взяты на личный контроль, проведены выездные совещания с участием ответственных исполнителей, направлено рекомендательное письмо в адрес главы администрации Авиастроительного и
После чего администрация Авиастроительного и