По улице Лаврентьева в Казани начата реконструкция дворов

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). В августе текущего года администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов начала работы по реконструкции межквартальных и внутриквартальных проездов дворовой территории домов №№ 24, 26, 28 по улице Лаврентьева Казани. Об этом сообщается на сайте уполномоченного по правам человека по РТ.