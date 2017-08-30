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12:24 (мск), источник: ИА Татар-информ

По улице Лаврентьева в Казани начата реконструкция дворов

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). В августе текущего года администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов начала работы по реконструкции межквартальных и внутриквартальных проездов дворовой территории домов №№ 24, 26, 28 по улице Лаврентьева Казани. Об этом сообщается на сайте уполномоченного по правам человека по РТ.

Жители данных домов с 2012 года обратились в администрацию, но сроки включения дворовой территории домов в капитальный ремонт неоднократно переносились.

Уполномоченным обращения граждан были взяты на личный контроль, проведены выездные совещания с участием ответственных исполнителей, направлено рекомендательное письмо в адрес главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.

После чего администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов в августе 2017 года приступила к реконструкции межквартальных и внутриквартальных проездов дворовой территории домов №№ 24, 26, 28 по улице Лаврентьева Казани.

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