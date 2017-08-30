Вырубку деревьев частично разрешат в двух заказниках Красноярского края

Источник: РИА "Новости"

Проект о внесении изменений в режим двух особо охраняемых природных территории (ООПТ) накануне был представлен на заседании правительства.

Документ предусматривает уточнение границ заказников, расширение перечня охраняемых видов животных и растений, занесенных в Красную книгу. Кроме того, из-за недостатка свободных лесных участков в отдельных кварталах заказников разрешили заготовку древесины для нужд граждан. Это изменение относится к жителям, проживающим в населенных пунктах Машуковка и Пашино.

Отметим, биологический заказник «Машуковский» (54 тыс. га) был создан в 2004 году в Тасеевском районе с целью сохранения и восстановления численности редких и исчезающих видов животных и птиц, а также мест их обитания. Этот заказник — важнейшее звено для охраны сибирской косули. Квота на вырубку лесных насаждений не должна превышать 7 тыс. га.

Заказник «Мотыгинское многоостровье» расположен на островах в низовьях Ангары в Мотыгинском районе. Заказник состоит из двух частей общей площадью 14,4 тыс. га. Одна часть — непосредственно острова, другая — пойменно-долинный комплекс. В заказнике обитают черный аист, серый журавль, сапсан, скопа, орлан-белохвост, большой подорлик. Заготовить древесину для собственных нужд местным жителям разрешат на площади 2,2 тыс. га.