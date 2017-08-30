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05:46 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Вырубку деревьев частично разрешат в двух заказниках Красноярского края

В заказниках «Мотыгинское многоостровье» и «Машуковский», которые расположены на территории Красноярского края, намерены изменить режим. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды со ссылкой на министра Владимира Часовитина.

Источник: РИА "Новости"

Проект о внесении изменений в режим двух особо охраняемых природных территории (ООПТ) накануне был представлен на заседании правительства.

Документ предусматривает уточнение границ заказников, расширение перечня охраняемых видов животных и растений, занесенных в Красную книгу. Кроме того, из-за недостатка свободных лесных участков в отдельных кварталах заказников разрешили заготовку древесины для нужд граждан. Это изменение относится к жителям, проживающим в населенных пунктах Машуковка и Пашино.

Отметим, биологический заказник «Машуковский» (54 тыс. га) был создан в 2004 году в Тасеевском районе с целью сохранения и восстановления численности редких и исчезающих видов животных и птиц, а также мест их обитания. Этот заказник — важнейшее звено для охраны сибирской косули. Квота на вырубку лесных насаждений не должна превышать 7 тыс. га.

Заказник «Мотыгинское многоостровье» расположен на островах в низовьях Ангары в Мотыгинском районе. Заказник состоит из двух частей общей площадью 14,4 тыс. га. Одна часть — непосредственно острова, другая — пойменно-долинный комплекс. В заказнике обитают черный аист, серый журавль, сапсан, скопа, орлан-белохвост, большой подорлик. Заготовить древесину для собственных нужд местным жителям разрешат на площади 2,2 тыс. га.

Добавим, согласно российскому законодательству, на территории заказников запрещаются охота, вырубка деревьев, заготовка живицы, разработка полезных ископаемых, сплав леса, промысловая заготовка грибов, ягод, лекарственных растений.

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