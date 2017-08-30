Вырубку деревьев частично разрешат в двух заказниках Красноярского края
В заказниках «Мотыгинское многоостровье» и «Машуковский», которые расположены на территории Красноярского края, намерены изменить режим. Об этом сообщили в
В заказниках «Мотыгинское многоостровье» и «Машуковский», которые расположены на территории Красноярского края, намерены изменить режим. Об этом сообщили в
Проект о внесении изменений в режим двух особо охраняемых природных территории (ООПТ) накануне был представлен на заседании правительства.
Документ предусматривает уточнение границ заказников, расширение перечня охраняемых видов животных и растений, занесенных в Красную книгу. Кроме того,
Отметим, биологический заказник «Машуковский» (54 тыс. га) был создан в 2004 году в Тасеевском районе с целью сохранения и восстановления численности редких и исчезающих видов животных и птиц, а также мест их обитания. Этот заказник — важнейшее звено для охраны сибирской косули. Квота на вырубку лесных насаждений не должна превышать 7 тыс. га.
Заказник «Мотыгинское многоостровье» расположен на островах в низовьях Ангары в Мотыгинском районе. Заказник состоит из двух частей общей площадью 14,4 тыс. га. Одна часть — непосредственно острова, другая —
Добавим, согласно российскому законодательству, на территории заказников запрещаются охота, вырубка деревьев, заготовка живицы, разработка полезных ископаемых, сплав леса, промысловая заготовка грибов, ягод, лекарственных растений.