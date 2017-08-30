Новый аэропорт Иркутска откроется не ранее 2025 года

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко не подтвердил переноса сроков строительства нового аэропорта в областном центре. Об этом сказал на пресс-конференции сегодня, 29 августа.

Накануне издание «Коммерсант-Сибирь» сообщало, что ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2025−2026 годы. К первому кварталу 2019 года Росавиация и власти региона намерены включить бюджетные 23 млрд руб., выделенные на строительство аэропорта, в транспортную ФЦП, которая начнет действовать после 2022 года.

До конца года АО «Иркутскаэроинвест» должно подготовить конкурсную документацию по выбору инвестора, который построит аэропорт Иркутск Новый и реконструирует и модернизирует существующий аэропорт. Лишь к 2022 году выберут генподрядчика строительства нового аэропорта, подготовят техзадание на проектную документацию, определят объемы работ и источники финансирования для объектов федеральной собственности (аэродром), инвестора в терминал и соинвестора в заправочные комплексы и т. д.

«Сдвижка не планируется. Есть договоренность, что взлетные полосы будут принадлежать Федерации, но это только четверть стоимости. Если говорить о крупных компаниях, которые хотят стать монополистами при строительстве нового аэропорта, то тут я должен их ограничивать. Я всем говорю: “Ваши инвестиции будут не более 25%, соответственно, и собственности будет не больше”. Если посчитать, то получается, что будет государство плюс три инвестора, даже четыре. Придется либо снижать их долю, либо кому-то отказывать. Мы готовим сейчас конкурсную документацию, это дело непростое по масштабу. Нужно тщательно построить, чтобы не было потом вопросов у ФАС и всех контролирующих органов», — сообщил накануне Сергей Левченко.

Ранее сообщалось, что «Новапорт», входящий в группу «AEON» Романа Троценко, готов на участие в модернизации аэропорта Иркутска и малых областных аэропортов в составе консорциума инвесторов. Участие в проекте планируется совместно с «Реновой» Виктора Вексельберга и «БазЭлом» Олега Дерипаски.