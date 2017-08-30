Омичам пока не грозит подорожание шашлыка из-за АЧС

Так, уже высказываются опасения о подорожании блюд из свинины в заведениях общепита, в первую очередь может вырасти в цене шашлык.

«В июле цены производителей свинины в регионе выросли на 6,7% г/г. При этом цены в области выросли лишь на 2,7% г/г. Скорее всего, розничные цены ускорятся до цен производителей на горизонте 1−2 месяцев. При этом, ситуацию может осложнить установление карантина на территории всего региона (вероятность этого события пока исчезающе мала, но ее нужно учитывать)», — прокомментировал эксперт.