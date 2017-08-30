Росприроднадзор проверит дым мусоросжигательного завода во Владивостоке

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 30 августа, PrimaMedia.

Выездную проверку «Спецзавода № 1» во Владивостоке в связи с многочисленными жалобами жителей на задымление проведет Росприроднадзор, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства. Специалисты проведут отбор проб выбросов завода и атмосферного воздуха в прилегающих жилых районах.

«Данная проверка согласована с Прокуратурой Приморского края. В ходе проведения проверочных мероприятий специалистами филиала ФГБУ “ЦЛАТИ по ДФО” — ЦЛАТИ по Приморскому краю будут отобраны пробы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух», — говорится в сообщении.

Ранее, 17 августа 2017 года состоялось совещание с участием Росприроднадзора, Управления охраны окружающей среды и природопользования администрации города Владивостока и руководством МУПВ «Спецзавод № 1» по вопросу применяемых мер по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха.