Росприроднадзор проверит дым мусоросжигательного завода во Владивостоке
Сотрудники ведомства отберут пробы вредных выбросов и воздуха в районе Второй речки.
Сотрудники ведомства отберут пробы вредных выбросов и воздуха в районе Второй речки.
Владивосток, 30 августа, PrimaMedia.
Выездную проверку «Спецзавода № 1» во Владивостоке в связи с многочисленными жалобами жителей на задымление проведет Росприроднадзор, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на
«Данная проверка согласована с Прокуратурой Приморского края. В ходе проведения проверочных мероприятий специалистами филиала ФГБУ “ЦЛАТИ по ДФО” — ЦЛАТИ по Приморскому краю будут отобраны пробы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух», — говорится в сообщении.
Ранее, 17 августа 2017 года состоялось совещание с участием Росприроднадзора, Управления охраны окружающей среды и природопользования администрации города Владивостока и руководством МУПВ «Спецзавод № 1» по вопросу применяемых мер по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха.
«Представители МУПВ “Спецзавод № 1” сообщили, что с целью снижения и дополнительной очистки выбросов загрязняющих веществ приобретены рукавные фильтры. По итогам совещания МУПВ “Спецзавод № 1” рекомендовано закончить установку рукавных фильтров до конца 2017 года», — сообщает