Республика Корея примет участие в фестивале «Улица Дальнего Востока» на ВЭФ-2017

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /ТАСС/. Республика Корея примет участие в фестивале «Улица Дальнего Востока» на Восточном экономическом форуме — 2017. В павильоне, монтаж которого уже ведется, будут представлены зимние Олимпийские игры — 2018, сообщила в среду администрация Приморского края.

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«Очень рады, что Национальная организация туризма Кореи получила возможность участвовать в фестивале “Улица Дальнего Востока”. Через пять месяцев в самой близкой к российскому Дальнему Востоку провинции Кангвон в городе Пхёнчхан откроются зимние Олимпийские игры. Используя чартерные рейсы Владивосток — Янъян, Хабаровск — Янъян, можно будет за три-четыре часа добраться до места проведения олимпиады. Надеемся, что многие дальневосточники воспользуются этой возможностью», — цитирует пресс-служба директора представительства Национальной организации туризма Кореи во Владивостоке Чо Юнми.

На стенде планируется организовать мини-игру в керлинг. С помощью очков виртуальной реальности гости смогут совершить прыжок на лыжах с трамплина. На стенде будут работать аниматоры и гримеры, пройдут мастер-классы по изготовлению бумажного лотоса и открыток. Все желающие смогут сфотографироваться в специальной фотозоне в корейских традиционных костюмах «ханбок».