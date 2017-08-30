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05:53 (мск), источник: ТАСС

Республика Корея примет участие в фестивале «Улица Дальнего Востока» на ВЭФ-2017

В павильоне будут представлены зимние Олимпийские игры — 2018. На стенде планируется организовать мини-игру в керлинг.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /ТАСС/. Республика Корея примет участие в фестивале «Улица Дальнего Востока» на Восточном экономическом форуме — 2017. В павильоне, монтаж которого уже ведется, будут представлены зимние Олимпийские игры — 2018, сообщила в среду администрация Приморского края.

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«Очень рады, что Национальная организация туризма Кореи получила возможность участвовать в фестивале “Улица Дальнего Востока”. Через пять месяцев в самой близкой к российскому Дальнему Востоку провинции Кангвон в городе Пхёнчхан откроются зимние Олимпийские игры. Используя чартерные рейсы Владивосток — Янъян, Хабаровск — Янъян, можно будет за три-четыре часа добраться до места проведения олимпиады. Надеемся, что многие дальневосточники воспользуются этой возможностью», — цитирует пресс-служба директора представительства Национальной организации туризма Кореи во Владивостоке Чо Юнми.

На стенде планируется организовать мини-игру в керлинг. С помощью очков виртуальной реальности гости смогут совершить прыжок на лыжах с трамплина. На стенде будут работать аниматоры и гримеры, пройдут мастер-классы по изготовлению бумажного лотоса и открыток. Все желающие смогут сфотографироваться в специальной фотозоне в корейских традиционных костюмах «ханбок».

«Улица Дальнего Востока» — популярный проект Восточного экономического форума — ежегодно собирает тысячи зрителей. В этом году она будет работать с 5 по 10 сентября. С 5 по 7 сентября выставка будет доступна для гостей и участников ВЭФ, затем — открыта для всех желающих.

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