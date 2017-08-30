Республика Корея примет участие в фестивале «Улица Дальнего Востока» на ВЭФ-2017
В павильоне будут представлены зимние Олимпийские игры — 2018. На стенде планируется организовать
В павильоне будут представлены зимние Олимпийские игры — 2018. На стенде планируется организовать
ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /ТАСС/. Республика Корея примет участие в фестивале «Улица Дальнего Востока» на Восточном экономическом форуме — 2017. В павильоне, монтаж которого уже ведется, будут представлены зимние Олимпийские игры — 2018, сообщила в среду администрация Приморского края.
«Очень рады, что Национальная организация туризма Кореи получила возможность участвовать в фестивале “Улица Дальнего Востока”. Через пять месяцев в самой близкой к российскому Дальнему Востоку провинции Кангвон в городе Пхёнчхан откроются зимние Олимпийские игры. Используя чартерные рейсы Владивосток — Янъян, Хабаровск — Янъян, можно будет за
На стенде планируется организовать
«Улица Дальнего Востока» — популярный проект Восточного экономического форума — ежегодно собирает тысячи зрителей. В этом году она будет работать с 5 по 10 сентября. С 5 по 7 сентября выставка будет доступна для гостей и участников ВЭФ, затем — открыта для всех желающих.