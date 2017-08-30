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07:45 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области для школ закупили 40 автобусов

До конца 2017 года регион приобретет ещё 30 пассажирских машин за счёт поддержки федерального бюджета.

Во вторник, 29 августа, Губернатор Омской области Виктор Назаров вручил директорам сельских школ ключи от новых автобусов «ПАЗ». Сразу по два автобуса отправятся в Азовский, Любинский и Русско-Полянский районы, по три — в Исилькульский, Омский, Таврический и Черлакский на замену отслужившей свой срок технике.

На покупку 40 автобусов из бюджета Омской области было выделено 75 миллионов рублей. На днях в регион прибудет ещё три пассажирских микроавтобуса «ГАЗель».

Виктор Назаров:

— Два года назад мы поставили задачу заменить изношенные школьные автобусы. Постепенно мы ее выполняем. Школьный автопарк за это время пополнился более чем на 50 новых машин. Эту работу мы продолжаем и сегодня передаем сельским школам еще 40 автобусов, а до конца 2017 года рассчитываем получить ещё 30 пассажирских машин за счёт поддержки федерального бюджета.

Новые автобусы для школ вмещают до 30 человек и отличаются повышенным уровнем безопасности. Они оснащены устройством вызова экстренных оперативных служб по сигналам ГЛОНАСС, окрашены в желтый цвет, их проходы оснащены поручнями с обеих сторон, а в каждом ряду сидений предусмотрена сигнальная кнопка «Просьба об остановке».

Напомним, в период учебного года в области 11,5 тысячам детей приходится добираться в 400 школ на автобусах из 907 населенных пунктов. Перевозку детей осуществляют 579 школьных автобусов.

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