В Омской области для школ закупили 40 автобусов

Во вторник, 29 августа, Губернатор Омской области Виктор Назаров вручил директорам сельских школ ключи от новых автобусов «ПАЗ». Сразу по два автобуса отправятся в Азовский, Любинский и Русско-Полянский районы, по три — в Исилькульский, Омский, Таврический и Черлакский на замену отслужившей свой срок технике.

На покупку 40 автобусов из бюджета Омской области было выделено 75 миллионов рублей. На днях в регион прибудет ещё три пассажирских микроавтобуса «ГАЗель».

Виктор Назаров:

— Два года назад мы поставили задачу заменить изношенные школьные автобусы. Постепенно мы ее выполняем. Школьный автопарк за это время пополнился более чем на 50 новых машин. Эту работу мы продолжаем и сегодня передаем сельским школам еще 40 автобусов, а до конца 2017 года рассчитываем получить ещё 30 пассажирских машин за счёт поддержки федерального бюджета.

Новые автобусы для школ вмещают до 30 человек и отличаются повышенным уровнем безопасности. Они оснащены устройством вызова экстренных оперативных служб по сигналам ГЛОНАСС, окрашены в желтый цвет, их проходы оснащены поручнями с обеих сторон, а в каждом ряду сидений предусмотрена сигнальная кнопка «Просьба об остановке».