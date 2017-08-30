Авиасообщение между Иркутском и Олёкминском в Якутии возобновили спустя 12 дней

Авиасообщение между Иркутском и Олёкминском в Республике Якутия возобновили спустя 12 дней в связи с улучшением погодных условий накануне, 29 августа. В столицу Приангарья вчера прибыло три рейса, в Олёкминск — один, еще один запланирован на 13.30 30 августа. Перелеты выполняет авиакомпания «Якутия». Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Минтранса Якутии.