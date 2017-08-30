Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ возвращается в Афганистан: Америка не получит лидерство - СМИ
Врач скорой помощи работала смену с сотрясением мозга
Синоптики пообещали коренной перелом в погоде в начале осени
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
Маргарита Терехова отмечает 75-летие
Умер актер Джей Томас
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
58-летняя Гузеева показала располневшее тело в купальнике - СМИ
СМИ Запада: "Калибр" РФ достаёт любой точки Земли
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
СМИ: Светлана Ходченкова взволновала Сеть откровенным фото
Лекух о Чёрном море после постройки моста в Крым
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
10Муссонные наводнения в Южной Азии
1070 годовщина независимости Индии
08:26 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Авиасообщение между Иркутском и Олёкминском в Якутии возобновили спустя 12 дней

Это связано с улучшением погодных условий.

Источник: IrkutskMedia.ru

Авиасообщение между Иркутском и Олёкминском в Республике Якутия возобновили спустя 12 дней в связи с улучшением погодных условий накануне, 29 августа. В столицу Приангарья вчера прибыло три рейса, в Олёкминск — один, еще один запланирован на 13.30 30 августа. Перелеты выполняет авиакомпания «Якутия». Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Минтранса Якутии.

Напомним, свыше 100 жителей Якутии не могли вылететь из Иркутска с 17 августа. Взлетно-посадочную полосу в аэропорту Олёкминска размыло из-за непрекращающихся дождей. Большая часть пассажиров, застрявших в Иркутске, проживала в гостинице, остальные у знакомых и родственников в городе.

Жители города Олёкминска, которые несколько дней не могли вылететь из аэропорта Иркутска, обратились к президенту Владимиру Путину. Пассажиры попросили рассмотреть вопрос о строительстве взлетно-посадочной полосы аэропорта «Олёкминск».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Сбрось лишнее: формируем ПП-корзину на неделю
Анонсы событий Иркутска и Иркутской области на среду, 30 августа
КНДР назвала последний пуск ракеты «прелюдией» к удару по Гуаму
Санация «Открытия»: что это, к чему приведет и будет ли кризис
Сын Трампа согласился рассказать Сенату США о «связях с Россией»
Россиян предупредили о распространении туберкулеза на Украине
Число погибших при наводнениях в Техасе достигло 30 человек
Гурцкая назвала бесперспективным перенос начала учебного года
Фелпс бросил вызов Макгрегору
Спорт
Города ЧМ-2018 показали готовность за год до турнира Журналисты получили возможность собственными глазами увидеть ту работу, которые проделали строители за все это время
Авто
Новый Porsche Cayenne: первые впечатления от машины (фото, видео) Porsche Cayenne следующего поколения представлен официально. Смотрим вживую на эту машину
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым СМИ удалось выяснить, насколько популярным среди зрителей стало ток-шоу с новым ведущим
Недвижимость
Личный опыт: как можно стать жертвой сговора владельца с агентом
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Более 100 тыс. россиян подали заявки на бесплатный гектар
Леди
5 вопросов, которые бесят продавцов парфюмерии. Очень бесят Причины объясняет парфюмерный эксперт Любовь Берлянская.
Дети
Дана Борисова встретилась с дочкой после почти полугода разлуки Все это время лишенная родительских прав телеведущая находилась в реабилитационном центре в Таиланде, и только на днях вернулась в Москву.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь