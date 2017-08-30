«Невада» отозвала проект на 10 млрд рублей в ТОР «Хабаровск»

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 30 августа, AmurMedia.

Резидент территории опережающего развития «Хабаровск», собиравшийся строить производственно-логистический центр стоимостью 10 млрд рублей, отказался от проекта из-за неготовности площадки, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на «Интерфакс».

«Невада» (ООО «Невада-Хабаровск», которое на 100% принадлежит ГК «Невада» — ИФ) отозвала проект. Сегодня буквально встречался с представителями компании — они мысленно его не отозвали, просто физически, чтобы не нарушать соглашение (об осуществлении деятельности — ИФ), они его пока убрали, — сказал «Интерфаксу» первый зампредседателя правительства Хабаровского края по вопросам инвестиций и приоритетных инвестиционных проектов Юрий Чайка.

Резидент планировал создать на площадке «Ракитное» крупный комплекс площадью 70 тыс. кв. метров с несколькими производственными цехами, хлебозаводом, линиями по выпуску молочной продукции и складскими помещениями.