«Невада» отозвала проект на 10 млрд рублей в ТОР «Хабаровск»
Резидент заявил о неготовности площадки.
Резидент заявил о неготовности площадки.
Хабаровск, 30 августа, AmurMedia.
Резидент территории опережающего развития «Хабаровск», собиравшийся строить
«Невада» (ООО «Невада-Хабаровск», которое на 100% принадлежит ГК «Невада» — ИФ) отозвала проект. Сегодня буквально встречался с представителями компании — они мысленно его не отозвали, просто физически, чтобы не нарушать соглашение (об осуществлении деятельности — ИФ), они его пока убрали, — сказал «Интерфаксу» первый зампредседателя правительства Хабаровского края по вопросам инвестиций и приоритетных инвестиционных проектов Юрий Чайка.
В конце 2016 года он заявил, что сворачивает этот и другие проекты, в том числе торговый центр с аквапарком,