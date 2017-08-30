ЭКСПО-2017: от «солнечного самолета» до энергии торнадо

Президент посетил ЭКСПО еще раз

На прошлой неделе глава государства Нурсултан Назарбаев посетил несколько интересных павильонов на международной выставке ЭКСПО — национальные павильоны России, Кореи, Туркменистана, Узбекистана, Франции и ОАЭ.

Так, в гостях у россиян президент ознакомился с экспозициями, демонстрирующими достижения российской энергетики и энергетические идеи будущего в условиях Арктики.

В павильоне Узбекистана Нурсултану Абишевичу были показаны научно-производственные разработки и проекты, в том числе экспериментальная платформа «Электрокар». Также президент осмотрел макет автономного гелиобиологического безотходного комплекса в павильоне Туркменистана.

В южнокорейском павильоне глава государства оценил работу установки «Умная энергетическая микросеть» и систему энергосбережения. А во «Франции» познакомился с последними наработками в области развития возобновляемых источников энергии, «умных городов» и экомобильности.

А в пятницу, 25 августа, ЭКСПО посетил 3-миллионный гость. Им оказался 38-летний житель Москвы Юрий Шурыгин. Председатель АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов лично поздравил юбилейного посетителя и вручил ему памятные подарки.

«Солнечный самолет» откроет дорогу городским электродронам

Швейцарский путешественник и воздухоплаватель, изобретатель первого в мире самолета, работающего без капли авиакеросина, прибыл в Астану в рамках 10-й конференции Форума энергии будущего «Энергетические решения для проблемы изменения климата». Подчеркнем, что его «солнечный самолет» по форме напоминает аэроплан с огромным как у «Боинга» размахом крыльев и с высотой подъема на уровне обычных коммерческих лайнеров. Он функционирует за счет солнечных пластин, размещенных на верхней части крыльев самолета Solar Impulse (рабочее название проекта). Под крыльями находятся аккумуляторы энергии, которые накапливают ее и позволяют лететь самолету и в ночное время суток. Это что касается плюсов нового уникального воздушного судна.

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Что же касается тех моментов, над которыми ему еще предстоит работать, то, во-первых, это вместимость «солнечного самолета», который пока может принять только одного человека — капитана, штурмана и пассажира в одном лице. На двоих кабина пока не рассчитана. Во-вторых, его чрезвычайно низкая скорость — в три раза ниже советского Ан-2 («Кукурузник») и ниже скорости движения автомобиля по трассе. В-третьих, в силу физических особенностей самолет пока с трудом справляется с силой ветра, поэтому в основном летит всегда только в одном направлении — с запада на восток. Таким образом, с несколькими пересадками после в среднем одних суток в небе самолет добрался из центра Европы в китайский Нанкин, где остановился перед непреодолимым препятствием — 5-дневным перелетом через Тихий океан до Гавайских островов. На сегодняшний день эта задача для Solar Impulse не по плечу. Однако все равно изобретение Бернара Пикара невозможно недооценивать, потому что он сотворил революцию в самолетостроении, заложив основу для электросамолетов будущего.

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Кстати, династия Пикаров буквально помешана на изобретениях такого рода, позволяющих покорять мировые и воздушные океаны. Дед астанинского гостя стоял у истоков изобретения воздушного шара и батискафа. А его отец спускался в батискафе в глубочайшую Марианскую впадину земли.

Собственно, об электросамолетах и пошла речь на специальной встрече Бернара Пикара с казахстанскими журналистами. Именно как предтечу самолетам, работающим на электрической энергии, видит свое изобретение всемирно известный филантроп.

«В первую очередь я хотел бы сравнить наш самолет с компьютером. Первый компьютер был очень громоздким, его было тяжело и неудобно использовать, и он был жутко дорогим. Люди решили сделать его меньше, дешевле, быстрее, и на сегодняшний день мы имеем то, что держим в руках — наш смартфон. Так и наш “солнечный самолет” — очень сложен, но несмотря на это, уже сейчас существует целая аэроиндустрия, которая с момента создания Solar Impulse трудится над улучшением и упрощением работы этого изобретения. И я прогнозирую, что через 10 лет нас ждет промышленное производство и выпуск в продажу электросамолетов. И совсем не обязательно, что они будут летать на солнечной энергии, но главное — они смогут разместить в себе около 50 человек и летать на расстояния в несколько тысяч километров без посадки. А через 20 лет ситуация улучшится до такой степени, что, возможно, в нашем быту появятся точно такие же по вместимости самолеты, работающие на солнечной энергии и на водороде», — рассказал Бернар Пикар.

По словам Пикара, он видит свою миссию в том, чтобы вдохновлять людей. Причем вдохновить удалось уже такое большое количество изобретателей, инвесторов и меценатов, что работа начала спориться и без него. Так, в США уже разрабатывают электросамолет, который смог бы перевозить на борту до 120 пассажиров. Но это тоже в обозримом будущем — лет через 10.

Существуют и иные транспортные решения в городе, которые получили импульс благодаря самолету Пикара на солнечных батареях. Это, прежде всего, система транспорта в виде электродронов, которые могли бы использоваться в городской среде, перемещая до 4 человек с крыши на крышу. Почти как система речного транспорта в европейских городах, где в лодках вместимостью до 4 пассажиров, люди передвигаются по каналам и рекам больших агломераций.

«Есть несколько вариантов развития событий. Я хотел бы обратить внимание на вертикально передвигающийся электрический транспорт. Корпорация “Аэробус” уже приступила к разработке подобных модификаций. Возможно, это будет серия дронов — беспилотных летательных аппаратов, которые начнут заниматься транспортировкой людей, и вся научная фантастика может стать реальностью. Что же касается создания самолетов для полетов на дальние дистанции, то будучи на солнечной или электрической энергии, они навсегда изменят свою конфигурацию и внешний облик. Ведь с 1957 по 2017, на протяжении 60 лет внешний вид самолетов практически не менялся. Они выглядят также. Но теперь нам предстоит столкнуться с абсолютно новыми размерами и формами, с другой аэродинамикой и полетом», — констатировал изобретатель Solar Impulse.

По его словам, на самом деле между тем «солнечным самолетом», который сконструирован сейчас, и тем, над которым будут работать люди в будущем, существует достаточно большой разрыв.

«Они очень разные и теперь другим предстоит думать, как адаптировать эту технологию для повседневной жизни людей. Я не занимаюсь коммерциализацией этого проекта. Моя голова занята лишь тем, как найти партнеров, которые помогут мне развить проект Solar Impulse немного в другую сторону — создать самолет, который будет летать не ночью за счет аккумулированной от солнца энергии, а только днем — он должен быть гораздо меньше, он должен потреблять меньше энергии и двигаться быстрее при общей легкости транспортировки этого воздушного судна. Плюс в новом самолете должна быть команда на борту в два-три человека», — поделился планами Бернар Пикар.

В настоящее же время, по его мнению, есть только одна сфера, в которой возможно использование созданного им самолета. Это сфера телекоммуникаций.

«Можно снабдить Solar Impulse беспилотным управлением и использовать его для раздачи Wi-Fi и спутникового сигнала», — заключил Бернар Пикар.

Энергия стихийных бедствий

Впрочем, образ нового технологического будущего обсуждали и на другой конференции Форума энергии будущего — «Энергия для всех. Вызовы нового времени».

Так, доктор Осаму Таджима из Японии, доцент Института частиц и ядерных исследований из Исследовательской организации ускорителей, поделился в Астане своими наработками по получению энергии из… стихийных бедствий и техногенных катастроф. Что, кстати, вполне актуально для таких стран как Япония и США с их мощными цунами и торнадо. Ведь, например, энергия волн — приливов и отливов, давно используется в качестве источника энергии во многих развитых странах мира, в частности Великобритании.

«Я экспериментальный физик. Сейчас мы работаем над использованием энергии, произведенной стихийными бедствиями. Это может показаться сумасшествием, но мы уже разрабатываем установку, так называемый “атмосферный монитор”, который позволит нам улавливать сигналы торнадо или любых других стихийных бедствий. Если мы получим достоверный прогноз, мы сможем обратить эту мощь в энергию для использования. Наши стихийные бедствия наносят ущерб нашей жизни, поэтому использование этой разрушающей силы поможет нам извлечь из нее выгоду», — поведал Осаму Таджима.

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Между тем ученый из Евросоюза, международный̆ консультант по устойчивому городскому развитию и соучредитель World Future Council, доктор Герберт Жирарде вообще нарисовал образ городских агломераций будущего. «Экополис» — станет жемчужиной в короне будущего мироустройства, основанного на возобновляемых источниках энергии.

«Я начну с примера старой модели аграрного города под названием “Акрополь”, где люди имеют обширные территории сельскохозяйственных земель, и почти вся энергия производится из биомассы и биологических источников. Сейчас мы живем в эпоху “Петрополиса”, когда городское население составляет 55% мирового населения и, как ожидается, достигнет 70−80% в последующие десятилетия. Более того, эти города потребляют огромное количество энергии, и объем растет. Наше будущее — город под названием “Экополис” — город, где все отходы будут переработаны и возвращены обратно в цикл. И главную роль здесь будет играть технология переработки, которая поможет выработать биологические и технические отходы», — обрисовал перспективу Герберт Жирарде.

В свою очередь американский астрофизик и космолог, лауреат Нобелевской премии за работу в области физики, профессор Джордж Смут заявил, что энергия, которая не использует природные ресурсы Земли, вредит окружающей среде. Возобновляемые источники энергии теперь составляют одну пятую всех сегментов источников энергии и большая часть отведена биомассам. Солнечная энергия обеспечивает 1% нашей электроэнергии, и, если она будет продолжать развиваться в своем темпе, она станет вырабатывать 50% электроэнергии к 2030 году.