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17:23 (мск), источник: ИА REGNUM

Долги казанского банка могут вырасти ещё на 65 миллионов

Арбитражный суд Татарстана 21 сентября рассмотрит требование ещё одного крупного кредитора обанкроченного «Анкор Банка» из Казани. Претензии к нему выдвинуло АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.

Московский банк подал ходатайство о включении его в реестр требований кредиторов. Сумма финансовых претензий — свыше 65,04 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» основан 7 июля 1999 года. Его учредитель — специализированное финансовое учреждение при правительстве РФ «Фонд федерального имущества». Держатель реестра акционеров — группа ВТБ.

Напомним, активы «Анкор Банка» оцениваются в 2,9 млрд рублей. На начало августа 2017 года из 778 предъявленных требований на общую сумму 6,479 млрд рублей в реестр включены требования 748 кредиторов на общую сумму 6,114 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ отозвал отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у «Анкор Банка» 3 марта 2017 года. Причина — неудовлетворительное качество активов, не генерировавших достаточный денежный поток. Кроме того, кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами.

10 апреля 2017 года Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск ЦБ РФ и признал «Анкор Банк» банкротом. Тогда же было открыто конкурсное производство сроком на один год — до 10 апреля 2018 года. Конкурсным управляющим назначили Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

В конце июня 2017 года пресс-служба Банка России распространила информацию о том, что обследование финансового состояния «Анкор Банка» показало низкое качество ссудного портфеля. Временная администрация, под управлением которой с 3 марта до 10 апреля находился банк, установила причину — кредитование заёмщиков с сомнительной платёжеспособностью и не способных исполнять обязательства. В числе сомнительных заёмщиков — компании, которые не ведут реальную хозяйственную деятельность.

В банковской системе РФ «Анкор Банк» занимал 231 место по размеру активов. Филиалы банка находятся в Москве, Казани, Чебоксарах и Уфе.

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