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07:10 (мск), источник: Om1.ru

В Омске досрочно завершили ремонт 33 дорог

На работы потрачено около 1 миллиарда рублей.

В Омске досрочно завершены ремонтные работы на 33 запланированных автомагистралях.

Сегодня, 30 августа, утром асфальтобетонное покрытие закончили укладывать на последнем объекте. Теперь и на 3-й Транспортной нет ям и колдобин.

Все работы проводились в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» на 2017 год. Из федерального, регионального и муниципального бюджетов бюджета на ремонт 33 автомагистралей было направлено около одного миллиарда рублей.

Общая площадь отремонтированного дорожного полотна составила почти один миллион квадратных метров.

Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра:

— Во время проведения работ мы особое внимание уделяли контролю за качеством на каждом этапе. Проверяли абсолютно все: был обеспечен не только контроль за соблюдением технологии укладки асфальта непосредственно на объектах, но и входящий контроль за качеством исходных материалов, необходимых для приготовления асфальтобетонной смеси.

По его словам, на ряде дорог ремонт осуществляли с применением современных технологий, таких, как холодное ресайклирование и термопрофилирование, а также использовались различные асфальтобетонные смеси, включая щебеночно-мастичный асфальтобетон, который обладает повышенными прочностными характеристиками.

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