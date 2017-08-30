В Омске досрочно завершили ремонт 33 дорог

В Омске досрочно завершены ремонтные работы на 33 запланированных автомагистралях.

Сегодня, 30 августа, утром асфальтобетонное покрытие закончили укладывать на последнем объекте. Теперь и на 3-й Транспортной нет ям и колдобин.

Все работы проводились в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» на 2017 год. Из федерального, регионального и муниципального бюджетов бюджета на ремонт 33 автомагистралей было направлено около одного миллиарда рублей.

Общая площадь отремонтированного дорожного полотна составила почти один миллион квадратных метров.

Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра:

— Во время проведения работ мы особое внимание уделяли контролю за качеством на каждом этапе. Проверяли абсолютно все: был обеспечен не только контроль за соблюдением технологии укладки асфальта непосредственно на объектах, но и входящий контроль за качеством исходных материалов, необходимых для приготовления асфальтобетонной смеси.