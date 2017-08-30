Казахстанцы потеряли интерес к российской валюте

Источник: Kapital.kz

Так, продажа долларов США выросла за месяц на 11,2%, до 903,4 млн долларов, евро — на 7,2%, до 89,7 млн евро, а рублей уменьшились на 18,7%, до 12,7 млрд рублей. Если сравнивать с июлем прошлого года, то продажи выросли по всем трем валютам — доллары США на 16,1%, евро на 19,5% и рубли на 15,0%.

Всего с начала года было продано долларов США обменниками на сумму 5,2 млрд, что на 17,9% больше по сравнению с январем-июлем 2016 года. За январь-июль 2017 года было продано обменниками 643,1 млн евро, рост за год — на 51,1%. Рублей было продано на 16,7% больше, чем за январь-июль 2016 года и сумма составила 86,1 млрд рублей.

Больше всего в июле долларов США купили жители Алматы — 413,0 млн долларов, на 15,6% больше, чем в предыдущем месяце и на 16,7% больше по сравнению с июлем 2016 года. Следом идет ЮКО — 115,9 млн долларов, что на 32,8% больше, чем в июне и на 22,8% больше, чем в июле прошлого года. Замыкает тройку лидеров Астана, где жители столицы купили 104,5 млн долларов, спад за месяц составил 1,4%. По сравнению с июлем 2016 года рост на 1,9%.

На тройку лидеров приходится 70,1% всех продаж обменными пунктами долларов США от РК.

По покупке евро, также лидирует население Алматы, на которых в июле пришлось более половины покупок евро у обменных пунктов от РК — 54,4%. В Алматы было приобретено в обменных пунктах 48,8 млн евро, что на 18,7% больше, чем в июне 2017 года и на 18,2% больше по сравнению с июлем 2016 года. На втором месте Астана — 15,9 млн евро, рост за месяц на 4,9%, за год на 5,1%. Доля от РК — 17,7%. Замыкает тройку лидеров Карагандинская область — 5,4 млн евро было приобретено у обменников, что на 8,0% больше, чем в июне и на 55,9% больше по сравнению с июлем прошлого года. Доля от РК — 6,0%.