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06:52 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе без воды останется ЗАГС, ресторан и несколько домов

«Уфаводоканал» проводит ремонтные работы.

Сегодня, 30 августа, в Советском районе Уфы планируется временное отключение холодной воды. Об этом предупреждает «Уфаводоканал». Муниципальное предприятие оповестило о проведении ремонта на участке по улице 50 лет Октября. Речь идет о замене запорной задвижки около дома № 30/1.

Без воды в среду останутся жители домов № 26, 26/1, 28, 30 и 30/1 по 50 лет Октября. Все они относятся к ЖЭУ № 51. Придется обойтись без воды и сотрудникам ЗАГСа Советского района. Важное заведение расположено по адресу 50 лет Октября, 26. По тому же адресу работает ресторан «Огонек», который также останется без холодной воды с 10:30 до 17:30.

Вечером вода вновь вернется в краны.

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