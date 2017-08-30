В Уфе без воды останется ЗАГС, ресторан и несколько домов

Сегодня, 30 августа, в Советском районе Уфы планируется временное отключение холодной воды. Об этом предупреждает «Уфаводоканал». Муниципальное предприятие оповестило о проведении ремонта на участке по улице 50 лет Октября. Речь идет о замене запорной задвижки около дома № 30/1.

Без воды в среду останутся жители домов № 26, 26/1, 28, 30 и 30/1 по 50 лет Октября. Все они относятся к ЖЭУ № 51. Придется обойтись без воды и сотрудникам ЗАГСа Советского района. Важное заведение расположено по адресу 50 лет Октября, 26. По тому же адресу работает ресторан «Огонек», который также останется без холодной воды с 10:30 до 17:30.