Следственный комитет займется делом ЖК «Кольцовский»

Делом ЖК «Кольцовский», расположенного в Екатеринбурге, займется Следственный комитет России. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР Свердловской области.

На данный момент уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) находится на рассмотрении ГСУ ГУ МВД РФ по Свердловской области. За преступление, совершенное по этой статье организованной группой либо в особо крупном размере, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Производство было возбуждено в июне 2016 года по факту присвоения денежных средств пайщиков ЖСК «Авиатор», собранных на возведение жилого комплекса «Кольцовский» в период с октября 2012 по октябрь 2015 года. Сумма похищенного составила более 1 миллиона рублей, а без законного жилья остались 152 пайщика.

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Теперь Следственный отдел по Октябрьскому району Екатеринбург СКР по Свердловской области решил провести по делу доследственную проверку. Учитывая широкий общественный резонанс, а также состоявшуюся в 2017 году 16-дневную голодовку дольщиков, органы СКР хотят изъять это дело у полиции и расследовать его самостоятельно.

«В случае положительного итога рассмотрения данного ходатайства (в органы прокуратуры — прим. ред.), следствием СКР будет принят комплекс необходимых мер для наиболее тщательного выяснения всех обстоятельств нарушения прав пайщиков жилищного строительства и установления конкретного лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности», — заявили представители ведомства.

ЖК «Кольцовский» — один из самых известных в Екатеринбурге долевых долгостроев. Комплекс начал строиться в 2013 году. Проектной документацией в доме предусмотрено строительство 152 квартир. Однако в 2015 году работы на объекте были приостановлены из-за отсутствия финансирования. За это время в «Кольцовском» сменилось три застройщика.

Пытаясь привлечь внимание областных чиновников и правоохранительных органов, пайщики «Кольцовского» с период с 2016 по 2017 год провели две голодовки протеста. После первой голодовки им назначили нового застройщика, компанию «Виктория Инвест». Однако в ноябре 2016 года «Виктория» внезапно вышла из проекта.