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07:55 (мск), источник: АиФ Челябинск

Продуктовые «социальные ярмарки» будут проводить в Челябинске

Горожане смогут покупать товары напрямую у производителей без рыночных надбавок.

Источник: Reuters

Проект «социальных ярмарок», где продукты можно будет купить дешевле, чем в магазинах, планируют запустить в Челябинске, предложение поддержал губернатор Борис Дубровский, сообщают в пресс-службе главы региона.

Предполагается, что ярмарки позволят производителям продавать свою продукцию горожанам без рыночных наценок.

«На сегодняшний день отсутствие налаженной системы сбыта готовой продукции является сдерживающим фактором развития крестьянских и фермерских хозяйств региона. При этом мы четко наблюдаем потребительский тренд, когда выбор все чаще делается в пользу натуральных продуктов, без добавок и консервантов, произведенных по месту жительства. “Социальные ярмарки” — это тот проект, который в случае успешной реализации будет отвечать ожиданиям и производителей, и потребителей», — отметил Борис Дубровский.

Известно, что идея уже получила отклик ряда крупных фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий Южного Урала.

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