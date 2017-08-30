Продуктовые «социальные ярмарки» будут проводить в Челябинске
Горожане смогут покупать товары напрямую у производителей без рыночных надбавок.
Горожане смогут покупать товары напрямую у производителей без рыночных надбавок.
Проект «социальных ярмарок», где продукты можно будет купить дешевле, чем в магазинах, планируют запустить в Челябинске, предложение поддержал губернатор Борис Дубровский, сообщают в
Предполагается, что ярмарки позволят производителям продавать свою продукцию горожанам без рыночных наценок.
«На сегодняшний день отсутствие налаженной системы сбыта готовой продукции является сдерживающим фактором развития крестьянских и фермерских хозяйств региона. При этом мы четко наблюдаем потребительский тренд, когда выбор все чаще делается в пользу натуральных продуктов, без добавок и консервантов, произведенных по месту жительства. “Социальные ярмарки” — это тот проект, который в случае успешной реализации будет отвечать ожиданиям и производителей, и потребителей», — отметил Борис Дубровский.
Известно, что идея уже получила отклик ряда крупных фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий Южного Урала.