Продуктовые «социальные ярмарки» будут проводить в Челябинске

Проект «социальных ярмарок», где продукты можно будет купить дешевле, чем в магазинах, планируют запустить в Челябинске, предложение поддержал губернатор Борис Дубровский, сообщают в пресс-службе главы региона.

«На сегодняшний день отсутствие налаженной системы сбыта готовой продукции является сдерживающим фактором развития крестьянских и фермерских хозяйств региона. При этом мы четко наблюдаем потребительский тренд, когда выбор все чаще делается в пользу натуральных продуктов, без добавок и консервантов, произведенных по месту жительства. “Социальные ярмарки” — это тот проект, который в случае успешной реализации будет отвечать ожиданиям и производителей, и потребителей», — отметил Борис Дубровский.