Переселенцы из аварийного жилья получили новые квартиры в Карлуке
Ключи от новых квартир в деревне Карлук Иркутского района получили 34 семьи. Как сообщает 30 августа 2017 года
Ключи от новых квартир в деревне Карлук Иркутского района получили 34 семьи. Как сообщает 30 августа 2017 года
«Почти все средства поступили из областного бюджета, — отметила она. — Со сдачей этого дома Карлук и Иркутский район в целом вовремя завершили исполнение президентского указа по расселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года».
Справка
Дом в Карлуке введен в эксплуатацию во исполнение указа президента РФ в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда » на 2014 — 2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 — 2020 годы.