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10:57 (мск), источник: Baikal-info.ru

Переселенцы из аварийного жилья получили новые квартиры в Карлуке

Ключи от новых квартир в деревне Карлук Иркутского района получили 34 семьи. Как сообщает 30 августа 2017 года пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на министра строительства, дорожного хозяйства региона Светлану Свиркину, на строительство многоквартирного дома в Карлуке (общая площадь 710,5 кв. м) было выделено около 19 млн рублей.

Источник: irkobl.ru

«Почти все средства поступили из областного бюджета, — отметила она. — Со сдачей этого дома Карлук и Иркутский район в целом вовремя завершили исполнение президентского указа по расселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года».

Справка

Дом в Карлуке введен в эксплуатацию во исполнение указа президента РФ в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда » на 2014 — 2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 — 2020 годы.

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