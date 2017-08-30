Переселенцы из аварийного жилья получили новые квартиры в Карлуке

Ключи от новых квартир в деревне Карлук Иркутского района получили 34 семьи. Как сообщает 30 августа 2017 года пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на министра строительства, дорожного хозяйства региона Светлану Свиркину, на строительство многоквартирного дома в Карлуке (общая площадь 710,5 кв. м) было выделено около 19 млн рублей.