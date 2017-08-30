Многоэтажки в центре Омска уже готовы к запуску отопления
Жилфонд Центрального округа подготовлен к зиме уже на 95 процентов. А дедлайном для коммунальщиков является 20 сентября. К этому сроку должны быть полностью готовы дома, котельные и сети.
Жилфонд Центрального округа подготовлен к зиме уже на 95 процентов. А дедлайном для коммунальщиков является 20 сентября. К этому сроку должны быть полностью готовы дома, котельные и сети.
Одним из первых о своей готовности к запуску отопления и наступления холодов объявили коммунальные службы ЦАО. Как выяснилось, жилой фонд там готов к зиме на 95%. Всего в округе имеется 1551 многоквартирный дом с центральным отоплением. Их обслуживанием занимаются 51 управляющая компания и десятки ТСЖ.
В настоящий момент власти держат под контролем те участки, на которых наблюдается отставание от графика, однако в мэрии отмечают, что все многоквартирные дома должны быть подготовлены к сезону 2017−2018 годов в срок.
С организациями, имеющими отставание от графика, в округе ведется отдельная работа: разъясняется порядок подготовки гарантийных писем, предлагаются варианты решения возникающих вопросов при подготовке домов к отопительному периоду.
Сергей Ковыршин, первый заместитель главы администрации Центрального округа:
— Основными причинами отклонения от графика подготовки систем теплоснабжения к зиме являются недоделки, выявленные при приемке систем отопления. Например, не установлены расчетные сопла, нет сбросного отвода от предохранительного клапана, не опрессован тепловой ввод и так далее.
Как отметили в ЦАО, после устранения замечаний тепловые установки будут проверяться повторно. При этом в Омске уже есть управляющие компании, жилье которых готово к зиме на 100%. Это УК «Жилищник 7», «Оазис», «Наш дом», «Старгород», «Прогресс» и управляющая компания «Партнер».
При этом департамент городского хозяйства напоминает коммунальщикам о дедлайне. Все котельные и тепловые сети города должны быть готовы к запуску отопления уже к 20 сентября. А паспорта готовности на объекты необходимо оформить до 1 ноября. Что касается жилфонда, то паспорта готовности к предстоящему отопительному сезону обслуживающие организации должны получены до 15 сентября.