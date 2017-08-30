Многоэтажки в центре Омска уже готовы к запуску отопления

Одним из первых о своей готовности к запуску отопления и наступления холодов объявили коммунальные службы ЦАО. Как выяснилось, жилой фонд там готов к зиме на 95%. Всего в округе имеется 1551 многоквартирный дом с центральным отоплением. Их обслуживанием занимаются 51 управляющая компания и десятки ТСЖ.

В настоящий момент власти держат под контролем те участки, на которых наблюдается отставание от графика, однако в мэрии отмечают, что все многоквартирные дома должны быть подготовлены к сезону 2017−2018 годов в срок.

С организациями, имеющими отставание от графика, в округе ведется отдельная работа: разъясняется порядок подготовки гарантийных писем, предлагаются варианты решения возникающих вопросов при подготовке домов к отопительному периоду.

Сергей Ковыршин, первый заместитель главы администрации Центрального округа:

— Основными причинами отклонения от графика подготовки систем теплоснабжения к зиме являются недоделки, выявленные при приемке систем отопления. Например, не установлены расчетные сопла, нет сбросного отвода от предохранительного клапана, не опрессован тепловой ввод и так далее.

Как отметили в ЦАО, после устранения замечаний тепловые установки будут проверяться повторно. При этом в Омске уже есть управляющие компании, жилье которых готово к зиме на 100%. Это УК «Жилищник 7», «Оазис», «Наш дом», «Старгород», «Прогресс» и управляющая компания «Партнер».