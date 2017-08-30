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11:07 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Гендиректор Иркутской нефтяной компании вошла в ТОП-10 богатейших женщин России

Генеральный директор «Иркутской нефтяной компании» Марина Седых заняла девятую строчку в рейтинге богатейших женщин России. Ее состояние оценивается в 350 млн долларов США. Также известно, что за год оно увеличилось на 190 млн долларов США. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на журнал «Forbes».

Источник: Reuters

С самого начала работы «Иркутской нефтяной компании» в 2000 году Марина Седых является бессменным генеральным директором. С 2013 года является депутатом Заксобрания Иркутской области от партии «Единая Россия».

«За 2013 и 2014 годы задекларировала доход 10 млн долларов США и 11,5 млн долларов США соответственно. С 2013 года финансирует нижнеилимскую районную общественную организацию помощи детям с ограниченными возможностями и особенностями развития “Лучик надежды”», — говорится в сообщении.

Благотворительный фонд Марины Седых оказал материальную помощь в создании театра танца для детей с ограниченными возможностями (проект «Танцуй со мной») в Иркутске, театр открылся в конце июня 2015 года.

Генеральный директор ИНК оказывает поддержку молодым предпринимателям Нижнеилимского района. Бизнес-инкубатор ее благотворительного фонда помогает двум начинающим бизнесменам.

Напомним, что генеральный директор «Иркутской нефтяной компании» Марина Седых подтвердила статус самого богатого депутата Законодательного собрания Приангарья. Доход народной избранницы в 2016 году составил около 553,5 млн рублей, что на 150 млн рублей больше, чем в 2015-м. Также в тройку богатейших парламентариев вошли гендиректор «Фортуны» Нина Чекотова и председатель совета директоров ООО «Центр» Владимир Чеботарев с 168 и 157,1 млн рублей соответственно.

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