Все крылья в одну корзину
ОАК сольется со своим гражданским дивизионом.
ОАК сольется со своим гражданским дивизионом.
Как стало известно «Ъ», в ближайшее время Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) приступит к проведению крупнейшей реформы отрасли. Помимо кадровых перестановок, которые произойдут в «Гражданских самолетах Сухого» (ГСС) и корпорации «Иркут», изменится схема управления авиапромом: ОАК объединится со своим гражданским дивизионом в единое юридическое лицо, которое будет одновременно и корпоративным центром корпорации, и управляющим ее гражданскими проектами, в частности МС-21 и SSJ 100. Этот шаг станет для ОАК первым для перехода на единую акцию. По сведениям «Ъ», изменения будут юридически оформлены на заседании советов директоров ОАК, «Иркута» и ГСС, которые состоятся уже 1 сентября.
О предстоящей реформе авиастроительной отрасли «Ъ» рассказали несколько
Новая структура будет совмещать функции как корпоративного центра «единого операционного холдинга», так и функцию управления гражданскими программами ОАК. В 2016 году совет директоров ОАК принял решение о формировании четырех дивизионов: гражданского, военного, транспортного и стратегического.
Правда, гражданская составляющая ОАК не является беспроблемной. Так, среднемагистральный МС-21 еще не запущен в серийное производство, а поставки ближнемагистрального SSJ 100 сталкиваются со сложностями. Несколько источников «Ъ» отмечают, что ОАК взяла за основу модель преобразований концерна Airbus: «Европейский опыт оказался успешным — сократились уровни управления, оптимизировались издержки».
Президент ОАК Юрий Слюсарь в интервью «Ъ» 18 июля говорил, что акционер поставил перед ним задачу «ускорить корпоративную реорганизацию и создать единую компанию»: «Без единства нет конкурентоспособности. Единая корпорация должна стать той машиной, которая эту конкурентоспособность будет обеспечивать».
Источник «Ъ», близкий к ОАК, говорит, что в существующем виде у корпорации не было достаточно средств для развития «разрозненных компаний и структур».
Преобразования будут сопровождаться кадровыми перестановками. Так, президент ОАК Юрий Слюсарь на переходный период также возглавит «Иркут», сменив на этом посту многолетнего руководителя корпорации Олега Демченко. Структуры управления двух корпораций должны объединиться: они будут отвечать за производство всей линейки гражданских самолетов. ГСС, в свою очередь, будет заниматься маркетингом, продажами и послепродажным обслуживанием гражданской авиатехники. Господину Демченко, по данным «Ъ», предложат пост
По словам источника «Ъ» в аппарате правительства, эта перестановка отчасти вынужденная: работой господина Масалова были крайне недовольны министр промышленности и торговли Денис Мантуров и
На господина Рубцова с учетом опыта его работы в ИФК возлагаются надежды, говорит его знакомый, предложение перейти на работу в ОАК он получал несколько раз, однажды уже даже была подготовлена правительственная директива, но в последний момент господин Рубцов передумал.
В последний раз устроиться в ОАК господа Рогозин и Слюсарь предложили Александру Рубцову буквально в воздухе, во время перелета по маршруту Иркутск—Улан-Удэ—Москва, когда делегация во главе с
Самолеты SSJ 100 станут частью семейства МС-21. По сведениям «Ъ», сейчас в ОАК и правительстве прорабатывается вопрос о создании нового самолета на базе SSJ 100 — на 130 пассажиров с долей локализации не менее 80% и с учетом технических решений, применяемых в МС-21 (например, установка композитного крыла). Предполагаемое название — МС-21−100.
Производство многофункциональных истребителей Су-30СМ к 2022 году будет практически завершено. По данным «Ъ», ОАК нужно обеспечить до 2022 года загрузку мощностей производством около 100 Су-30СМ — примерно 50 будут закуплены для нужд морской авиации ВМФ, а 50 поставлены на экспорт. После этого все военные программы (за исключением
В остальных дивизионах ОАК изменения менее радикальны. В военном будет проведена консолидация корпораций «Сухой» и МиГ, а также сформировано объединенное КБ. В транспортном — передача компании «Ил» двух площадок в Ульяновске и Воронеже (для организации серийного производства транспортных самолетов). А в стратегическом и специальном — консолидация активов на базе «Туполева» (в дивизион будет включен Казанский авиазавод).
В ОАК от комментариев отказались.
Иван Сафронов, Александра Джорджевич, Елизавета Кузнецова