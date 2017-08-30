Новые правила декларирования доходов и имущества по требованию налоговых органов

Источник: СБ - Беларусь сегодня

В МНС объяснили: это новая редакция закона, принятого в январе 2003 года. В чем суть изменений? И что нужно знать, чтобы не наделать ошибок?

Точка отсчета — 250 базовых

Из новой редакции Закона О декларировании физическими лицами доходов и имущества по требованию налоговых органов убраны положения, регулирующие порядок декларирования для госслужащих и иных обязанных лиц в соответствии с Законом О борьбе с коррупцией. Теперь налоговый орган сможет потребовать декларацию при наличии информации о том, что расходы превысили доходы на 250 базовых величин, а также на основании письменного запроса правоохранительных органов либо по решению главы МНС или его заместителей. Причем декларация может быть истребована за полный предшествующий календарный год и за предшествующие месяцы года текущего.

Что нужно указывать

Декларированию подлежат доходы и имущество, находящиеся в собственности на дату представления декларации. В том числе:

• земельные участки.

• капитальные строения.

• изолированные помещения.

• машино-места.

• объекты незавершенного строительства или их части.

• транспортные средства классом выше мопеда.

• акции компаний и предприятия как имущественные комплексы на сумму свыше 2.000 базовых величин (в отношении имущества, приобретенного до 1 марта 2002 года, — 2.000 минимальных заработных плат) на дату приобретения.

• иное имущество, стоимость единицы которого превышает 2.000 базовых величин.

Если имущество (в том числе доля в праве собственности) получено безвозмездно, в наследство либо по сделкам, не предполагающим проведения расчетов, то его стоимость в декларации не указывается. Декларированию также подлежат доходы, поступившие от источников как в Беларуси, так и из-за рубежа. В том числе займы (за исключением коммерческих), полученные в период, предшествующий декларируемому, и не возвращенные на дату представления декларации.

Срок — 10 дней

Декларация представляется не позднее 10 рабочих дней со дня вручения соответствующего требования. В случаях, определенных Советом Министров, срок может быть перенесен руководителем налогового органа по обращению гражданина. Документ следует представить лично, через представителя либо по почте (тогда днем представления является дата почтового отправления).

Уточняющие вопросы

Если налоговый орган установит, что расходы гражданина превышают указанные в декларации доходы либо факт получения дохода не подтверждается, то потребует соответствующих пояснений. Такую бумагу вручат лично или пришлют заказным письмом. Ответить надо в письменной форме в течение 30 календарных дней. Опоздал — доводы учитываться не будут. Однако срок продлят на период временной нетрудоспособности гражданина или его нахождения за пределами страны, надо лишь документально это подтвердить.

Пояснения должны содержать сведения об источнике дохода (ФИО физлица, место его жительства, наименование юрлица, место его нахождения), о размере и дате либо периоде получения дохода… Если информация не убедит налоговиков, то доходы, исчисленные исходя из сумм превышения расходов над доходами, будут подлежать налогообложению в соответствии с законом. То есть по ставке 16% от суммы превышения.

Впрочем, заранее переживать не надо. Если нужно задекларировать свои активы, то вы имеете право на получение в налоговом органе бесплатной консультации обо всех нюансах. Так же, безвозмездно, можно взять необходимые справки в организациях и у ИП, являющихся источником выплаты (выдачи) дохода либо обладающих соответствующей информацией.

Нюансы контроля

Если физическое лицо получило требование о представлении декларации, но не представило ее в течение 30 календарных дней, налоговый орган вправе проконтролировать ситуацию на основании имеющейся у него информации. То есть сопоставить суммы расходов и доходов за один или несколько месяцев, которые предшествовали месяцу, когда было направлено требование, а также за 10 последних лет. Контроль не должен затянуться дольше чем на 30 рабочих дней. Однако камеральную проверку можно приостановить по решению руководителя налогового органа максимум на 3 месяца (в случае направления запроса в компетентные органы иностранных государств — на 6). Или, скажем, ввиду временной нетрудоспособности проверяемого. На 15 рабочих дней можно однократно продлить проверку, если надо изучить большой объем документов или провести много контрольных мероприятий.

Будьте в курсе

С 15 июля вступило в силу изменение в Кодекс об административных правонарушениях, а именно в статье 23.9. Там уточнены категории физических лиц, подлежащих административной ответственности за нарушение порядка декларирования доходов и имущества; административные взыскания, которые могут быть здесь применены; перечень сведений, указание которых в декларации не является административным правонарушением.

Справка СБ

Не подлежат декларированию:

• денежные средства, находящиеся в собственности физических лиц, в том числе размещенные физлицами на счетах или во вкладах (депозитах) в банках Беларуси (включая проценты по ним), их выдача, а также перевод со счетов (вкладов) в банках других государств в банки Беларуси.

• вознаграждения от суммы оплаты товаров (работ, услуг) с использованием банковских платежных карточек, систем дистанционного банковского обслуживания, в том числе в виде процентов.

• товары, полученные в рамках проведения рекламы и рекламных игр, если по условиям их проведения отсутствуют сведения о получателях таких товаров.

• доходы, получаемые по бонусным, маркетинговым или иным аналогичным программам.

• скидки с цены товаров, работ или услуг.