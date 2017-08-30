Квартиры в Башкирии могут подорожать на 20%

В марте 2018 года стоимость одного квадратного метра жилья в Башкирии может заметно вырасти. Об этом вчера, 29 августа, заявили представители отрасли.

Причиной серьезных перемен на рынке недвижимости стал новый федеральный закон № 218. Он был принят государственной думой с целью защитить дольщиков. По новому закону на рынке долевого строительства не смогут работать муниципальные, государственные и мелкие компании.

Серьезнее же всего по застройщикам ударят отчисления в размере 1,2% от стоимости квартир. Компании будут обязаны платить этот процент в компенсационный фонд, который пойдет на помощь обманутым дольщикам.