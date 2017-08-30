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09:10 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

«КрасАвиа» запускает рейсы из Красноярска в Кызыл

Рейсы в Кызыл также осуществляет «Камчатское авиапредприятие».

Государственное авиапредприятие «КрасАвиа» с 22 сентября начинает полеты по маршруту Красноярск-Кызыл-Красноярск.

Рейсы будут выполнять по понедельникам и пятницам до 27 октября 2017 года. Минимальный тариф в одну сторону составит 6 500 руб. (без учета сборов). Рейсы будут осуществляться на Ан-24 и Ан-26 по следующему расписанию:

в пятницу вылет из Красноярска в 11.45, время прилета в Кызыл в 13.15; в понедельник вылет из Кызыла в 12.40, время прилета в Красноярск в 14.10.

Отметим, рейсы из Красноярска в Кызыл также осуществляет «Камчатское авиапредприятие». Рейс выполняется на воздушном судне ЯК-40, еженедельно в сторону Кызыла по вторникам в 16:00, а в обратном направлении — по пятницам в 11:20. Однако первый же рейс пошел не по плану — аэропорт Кызыла отказался принимать рейс в темное время суток.

Ранее сообщалось, что «КрасАвиа» увеличила перевозки пассажиров в первом полугодии почти на 18% (92,5 тыс. пассажиров). Однако доля коммерческой загрузки самолетов авиакомпании снизилась до 70,9%.

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