В Уфе снесли недостроенный дом стоимостью 2 млн рублей
Сегодня в Уфимском районе снесли недостроенный жилой дом. Еще в прошлом году суд признал постройку незаконной, но владелец дома затягивал исполнение решения суда.
Сегодня в Уфимском районе снесли недостроенный жилой дом. Еще в прошлом году суд признал постройку незаконной, но владелец дома затягивал исполнение решения суда.
Вопрос решился лишь после вмешательства приставов. Что стало причиной сноса дома, на возведение которого было потрачено более двух миллионов рублей, расскажет Гульназ Нураева.
Ломать, как известно, не строить. Двухэтажное здание в селе Зубово снесли всего за два дня. Все это время рядом с работающим экскаватором находился сын владелицы дома.. Этот дом из шлакоблока на участке в шесть соток начали возводить три года назад.
По словам Рафаэля Насыкова, когда в строительство было вложено более 2 миллионов рублей, начались судебные разбирательства. Владельцы уверены, что против дома на этом участке выступили соседи.
По словам Рафаэля Насыкова, строение, площадью почти в 700 квадратных метров, принадлежало его матери. Это должен был быть просто жилой дом, без
При этом, возводится он на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства. То есть, были выявлены нарушения требований земельного законодательства относительно целевого использования земли.
Решение суда о сносе незаконной постройки вступило в законную силу еще в прошлом ноябре. Но все это время добровольно снести дом владельцы не спешили. Работы начались лишь после вмешательства судебных приставов.
Согласно федеральному закону, территория дома будет полностью расчищена, вплоть до демонтажа фундамента.