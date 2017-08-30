Алматы выбыл из числа глобальных городов планеты

Источник: Forbes.kz

Рейтинг GaWC определяет три основных группы глобальных городов: альфа, бета и гамма, в каждой из которых есть свои подгруппы. Помимо этого, в рейтинге есть две подгруппы: High sufficiency и Sufficiency, в которые входят города, способные попасть в GaWC.

Глобальный город — это город, считающийся важным элементом мировой экономической системы. Такой город обычно имеет ключевое значение для больших регионов Земли и оказывает на них серьезное политическое, экономическое или культурное влияние. При составлении GaWC учитывается численность самого города и его агломерации, количество миллиардеров, проживающих в городе, валовый продукт, авиа пассажиропоток, длинна метрополитена и его пассажиропоток и другие показатели.

В предпоследнем рейтинге за 2012 год Алматы бал включен в группу «бета» (подгруппа «бета»). Соседями Алматы по подгруппе являлись, например, Абу-Даби, Бирмингем, Роттердам и Эдинбург.

В этом году был опубликован новый рейтинг GaWC за 2016, по итогам которого Алматы занял последнее место в подгруппе Sufficiency. Бывшие соседи Алматы Абу-Даби поднялся в этом рейтинге в подгруппу «бета», Бирмингем спустился в подгруппу «гамма +», Роттердам и Эдинбург не изменили свои позиции.