Алматы выбыл из числа глобальных городов планеты
Об этом стало известно из опубликованного рейтинга GaWC.
Об этом стало известно из опубликованного рейтинга GaWC.
Рейтинг GaWC определяет три основных группы глобальных городов: альфа, бета и гамма, в каждой из которых есть свои подгруппы. Помимо этого, в рейтинге есть две подгруппы: High sufficiency и Sufficiency, в которые входят города, способные попасть в GaWC.
Глобальный город — это город, считающийся важным элементом мировой экономической системы. Такой город обычно имеет ключевое значение для больших регионов Земли и оказывает на них серьезное политическое, экономическое или культурное влияние. При составлении GaWC учитывается численность самого города и его агломерации, количество миллиардеров, проживающих в городе, валовый продукт, авиа пассажиропоток, длинна метрополитена и его пассажиропоток и другие показатели.
В предпоследнем рейтинге за 2012 год Алматы бал включен в группу «бета» (подгруппа «бета»). Соседями Алматы по подгруппе являлись, например,
В этом году был опубликован новый рейтинг GaWC за 2016, по итогам которого Алматы занял последнее место в подгруппе Sufficiency. Бывшие соседи Алматы
Новыми соседями Алматы являются бразильские Гояния и Сальвадор, столица Того Ломе, столица Демократической Республики Конго Киншаса и город на гавайском острове Оаху Гонолулу.