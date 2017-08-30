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09:58 (мск), источник: NewsKo

Тариф на четырёх маршрутах в Березниках будет нерегулируемым

В Березниках с первого сентября четыре маршрута городского общественного транспорта — № 8, 19, 20, 37 — начнут перевозить пассажиров по нерегулируемым тарифам.

Источник: РИА "Новости"

Городская администрация такое своё решение объясняет действием федерального закона № 220-ФЗ от 13 июля 2015-го года, согласно которому по окончанию действия договоров, заключенных по итогам открытого конкурса до вступления в силу этого закона, перевозчики на других маршрутах тоже будут самостоятельно устанавливать стоимость проезда.

Березниковцам вряд ли стоит ждать завтра-послезавтра резкого взлёта цен.

Возможно, цены вырастут лишь на маршрутах, соединяющих Березники с правобережным его районом, где возводится микрорайон «Любимов». Из-за начавшегося ремонта главной автотрассы на правый берег Камы, пролегающей через «Азот», содовые предприятия, перевозчики вынуждены сегодня пользоваться объездной дорогой, которая вдвое удлинила маршруты. Но цены на них остались прежними — 20 руб.

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