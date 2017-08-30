Тариф на четырёх маршрутах в Березниках будет нерегулируемым
В Березниках с первого сентября четыре маршрута городского общественного транспорта — № 8, 19, 20, 37 — начнут перевозить пассажиров по нерегулируемым тарифам.
В Березниках с первого сентября четыре маршрута городского общественного транспорта — № 8, 19, 20, 37 — начнут перевозить пассажиров по нерегулируемым тарифам.
Городская администрация такое своё решение объясняет действием федерального закона № 220-ФЗ от 13 июля 2015-го года, согласно которому по окончанию действия договоров, заключенных по итогам открытого конкурса до вступления в силу этого закона, перевозчики на других маршрутах тоже будут самостоятельно устанавливать стоимость проезда.
Березниковцам вряд ли стоит ждать
Возможно, цены вырастут лишь на маршрутах, соединяющих Березники с правобережным его районом, где возводится микрорайон «Любимов».