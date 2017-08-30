Тариф на четырёх маршрутах в Березниках будет нерегулируемым

Городская администрация такое своё решение объясняет действием федерального закона № 220-ФЗ от 13 июля 2015-го года, согласно которому по окончанию действия договоров, заключенных по итогам открытого конкурса до вступления в силу этого закона, перевозчики на других маршрутах тоже будут самостоятельно устанавливать стоимость проезда.