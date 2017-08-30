Молдавский лей укрепился к доллару, но ослабел к евро
Национальный банк Молдовы огласил курс валют на сегодня, 30 августа.
Национальный банк Молдовы огласил курс валют на сегодня, 30 августа.
Так, Нацбанк Молдовы установил обменный курс за один доллар на уровне17,8543 лея (-3,52 бана) и 21,4858 лея (+13,03 бана) за евро, тогда как днем ранее он составлял, 17,8895 лея за один доллар и 21,3555 лея за один евро.
Официальный обменный курс по другим валютам составит: 0,7001 лея за 1 гривну, 4,6745 лея за румынский лей и 0,3039 лея за 1 российский рубль.