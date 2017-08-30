Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: В Эстонии заявили о своих претензиях на часть Крым
В петербургской больнице потеряли пожилую пациентку
Меркель назвала условия снятия санкций с России
Названа стоимость самой дорогой квартиры в Москве
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Умерла актриса Мирей Дарк
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
«Очередной шах и мат Америке»: СМИ о новом решении Путина
СМИ: 58-летняя Гузеева предстала в купальнике
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Кобзон о Задорнове: Он умирает
58-летняя Гузеева предстала в купальнике - СМИ
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
16Последствия урагана «Харви» в Техасе
10Муссонные наводнения в Южной Азии
09:31 (мск), источник: Actualitati.md

Молдавский лей укрепился к доллару, но ослабел к евро

Национальный банк Молдовы огласил курс валют на сегодня, 30 августа.

ЦБ: $ 58.5320   -0.01 € 70.4316   +0.59 ММВБ: $ 58.8350   +0.40 € 70.4300   +0.45
Источник: Actualitati.md

Так, Нацбанк Молдовы установил обменный курс за один доллар на уровне17,8543 лея (-3,52 бана) и 21,4858 лея (+13,03 бана) за евро, тогда как днем ранее он составлял, 17,8895 лея за один доллар и 21,3555 лея за один евро.

Официальный обменный курс по другим валютам составит: 0,7001 лея за 1 гривну, 4,6745 лея за румынский лей и 0,3039 лея за 1 российский рубль.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Сегодня кишиневцы останутся без электроэнергии
В Госдуме объяснили, зачем нужен перенос начала учебного года
«Ъ» узнал о подготовке «крупнейшей реформы» авиаотрасли в России
Сын Трампа согласился рассказать Сенату США о «связях с Россией»
Россиян предупредили о распространении туберкулеза на Украине
Число погибших при наводнениях в Техасе достигло 30 человек
СМИ разместили фото Ким Чен Ына на фоне пуска ракеты
Фелпс бросил вызов Макгрегору
Спорт
Итальянские СМИ предположили возможный уход Манчини из «Зенита» Манчини возглавил «Зенит» летом, сменив у руля команды румына Мирчу Луческу
Авто
Новый Porsche Cayenne: первые впечатления от машины (фото, видео) Porsche Cayenne следующего поколения представлен официально. Смотрим вживую на эту машину
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым СМИ удалось выяснить, насколько популярным среди зрителей стало ток-шоу с новым ведущим
Недвижимость
Коммунальные платежи станут собирать заранее
В Подмосковье начали возвращать деньги за капремонт
10 способов декорировать пустую стену
Стала известна комиссия риелторов элитного жилья
Леди
5 вопросов, которые бесят продавцов парфюмерии. Очень бесят Причины объясняет парфюмерный эксперт Любовь Берлянская.
Дети
Дана Борисова встретилась с дочкой после почти полугода разлуки Все это время лишенная родительских прав телеведущая находилась в реабилитационном центре в Таиланде, и только на днях вернулась в Москву.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь