Молдавский лей укрепился к доллару, но ослабел к евро

Так, Нацбанк Молдовы установил обменный курс за один доллар на уровне17,8543 лея (-3,52 бана) и 21,4858 лея (+13,03 бана) за евро, тогда как днем ранее он составлял, 17,8895 лея за один доллар и 21,3555 лея за один евро.