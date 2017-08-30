Мэрия Екатеринбурга «повесила» зеленые автобусы на горожан
Чтобы прикрыться перед судом и антимонопольщиками.
Чтобы прикрыться перед судом и антимонопольщиками.
В мэрии Екатеринбурга объяснили, почему потребовали от перевозчиков перекрасить маршрутные автобусы в зеленый цвет. Как пояснили «Уралинформбюро» в
«Как отмечают сами жители в своих пожеланиях, им хотелось больше ярких цветов, которые скрасят дождливую или морозную уральскую погоду, будут радовать туристов. Зеленый — цвет весны, лета, один из основных в геральдике Екатеринбурга. Также немаловажно, что автобусы зеленого цвета отвечают требованиям безопасности и хорошо видны в транспортном потоке даже в темное время суток», — добавили в
Требование перекрасить транспорт в зеленый цвет было прописано в конкурсной документации по выбору перевозчиков для обслуживания городских маршрутов. Это крайне возмутило коммерсантов, и большинство из них проигнорировали торги. В результате аукционы пришлось признать несостоявшимися.
Кроме того, перевозчики направили жалобы в региональное УФАС. Антимонопольщики признали претензии транспортников обоснованными и обязали мэрию привести документы в порядок. Чиновники не согласились с решением и 21 августа направили иск в суд, где дело «зависло». Оказалось, что заявление было составлено с нарушениями — сейчас их исправляют.
Стоит отметить, что помимо зеленого цвета автобусов, частников не устраивал еще ряд пунктов конкурсной документации. В частности, они заявляли, что чиновники требуют увеличить количество машин на линиях — это приведет к убыткам. Другим обязательным условием было наличие транспорта большой и средней вместимости.