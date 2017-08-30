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10:19 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Мэрия Екатеринбурга «повесила» зеленые автобусы на горожан

Чтобы прикрыться перед судом и антимонопольщиками.

Источник: УралИнформБюро

В мэрии Екатеринбурга объяснили, почему потребовали от перевозчиков перекрасить маршрутные автобусы в зеленый цвет. Как пояснили «Уралинформбюро» в пресс-службе горадминистрации, это был выбор горожан. Они проголосовали за данное решение в ходе опроса на официальном сайте.

«Как отмечают сами жители в своих пожеланиях, им хотелось больше ярких цветов, которые скрасят дождливую или морозную уральскую погоду, будут радовать туристов. Зеленый — цвет весны, лета, один из основных в геральдике Екатеринбурга. Также немаловажно, что автобусы зеленого цвета отвечают требованиям безопасности и хорошо видны в транспортном потоке даже в темное время суток», — добавили в пресс-службе.

Требование перекрасить транспорт в зеленый цвет было прописано в конкурсной документации по выбору перевозчиков для обслуживания городских маршрутов. Это крайне возмутило коммерсантов, и большинство из них проигнорировали торги. В результате аукционы пришлось признать несостоявшимися.

Кроме того, перевозчики направили жалобы в региональное УФАС. Антимонопольщики признали претензии транспортников обоснованными и обязали мэрию привести документы в порядок. Чиновники не согласились с решением и 21 августа направили иск в суд, где дело «зависло». Оказалось, что заявление было составлено с нарушениями — сейчас их исправляют.

Стоит отметить, что помимо зеленого цвета автобусов, частников не устраивал еще ряд пунктов конкурсной документации. В частности, они заявляли, что чиновники требуют увеличить количество машин на линиях — это приведет к убыткам. Другим обязательным условием было наличие транспорта большой и средней вместимости.

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