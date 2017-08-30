Под железнодорожной аркой моста в Крым прошло первое судно

Источник: РИА "Новости"

Проходя под аркой, капитан сухогруза Юрий Силаев дал приветственный сигнал.

«Наблюдаем за этой стройкой с самого начала. Это грандиозная стройка, которая войдет в историю», — сказал Юрий Силаев.

Судно следовало из Азовского моря в Черное.

Во вторник сообщалось, что строители моста в Крым подняли железнодорожную арку на фарватерные опоры на высоте 35 метров над уровнем моря. Для этого в проливе на 72 часа приостановили судоходное движение.